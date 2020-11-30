В МВД предложили ввести отдельный список навыков для экзамена на права

Парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов и параллельная парковка; остановка и начало движения на подъеме и на спуске — это только часть списка навыков, который МВД России предлагает отдельно закрепить в новом административном регламенте по проведению экзаменов для получения водительских прав.

Согласно проекту приказа МВД, перечень навыков предполагается закрепить в одном из приложений к документу, сообщило РИА «Новости». Всего в список входят 19 пунктов.

В частности, в перечень включены навыки, которые ранее проверяли на площадке: парковка задним ходом, параллельная парковка, остановка и начало движения на подъеме и на спуске.

Также кандидат должен показать навык разворота в ограниченном пространстве или при ограниченной ширине проезжей части с использованием движения задним ходом; проезд железнодорожного переезда, регулируемых и нерегулируемых перекрестков, навыки перестроения на дороге с двумя и более полосами, а также обгона и опережения.

Кандидаты в водители автобусов отдельно должны будут продемонстрировать навык останавливать общественный транспорт для безопасной посадки или высадки пассажиров.

Во время сдачи теоретической части экзамена на водительские права за будущими автомобилистами будут следить с помощью камер видеонаблюдения. По действующим правилам рабочее место экзаменаторы должно позволять ему следить за действиями людей, проходящих тест. При этом наличие видеокамер необязательно.