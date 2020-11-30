Вопросы в экзамене на права поменяют с учетом статистики ДТП

Билеты в экзамене на права изменят, учитывая аварийность на дорогах страны. Также эксперты проанализируют и другие факты дорожно-транспортных происшествий.

«Пакет документов оформляют в рамках дорожно-транспортных происшествий. Это оперативная система сбора», — пояснил заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин. Его слова приводит РИА «Новости».

В дальнейшем информацию передают в в специальную аналитическую систему, которая предлагает статистику: где аварийность высокая и почему она растет. С помощью этих данных эксперты меняют экзаменационные билеты.

Также в МВД России предложили внести в тестирование список навыков, необходимых для получения прав. Проект содержит 19 пунктов, среди которых парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов и параллельная парковка, остановка и начало движения на подъеме и на спуск и другие. Для водителей автобусов предполагается отдельный перечень необходимых навыков.

В ведомстве предлагают закрепить проект в новом административном регламенте, а точнее — в одном из приложений к документу.