Глава ГИБДД рассказал, на что будут обращать внимание во время экзамена на права по новым правилам

Новые правила во время экзамена на сдачу прав будут действовать в России с 2021 года. Глава ГИБДД Михаил Черников объяснил, на что инспекторы будут обращать особое внимание.

По его словам, экзаменаторы будут проверять навыки у будущих автомобилистов больше в реально обстановке — на автострадах, перекрестках, развязках.

Как заявил Черников РИА «Новости, несмотря на сокращение этапа «площадка», больший упор на вождение в реальных условиях даст сотруднику ГИБДД понять, насколько водитель в будущем будет безопасен на дорогах.

«У нас достаточно много молодых водителей погибает на улицах. Более 700 погибает в год при полученном низком знании и умении», — отметил руководитель Госавтоинспекции.

МВД России утвердило новую редакцию административную редакцию по проведению экзаменов на получение водительских удостоверений в сентябре 2020 года. Проверяющие будут начислять штрафные баллы (от нуля до трех) за ошибки. При самых грубых экзамен завершится сразу. Речь идет, в частности об использовании телефона за рулем или при не пристегнутом ремне безопасности. Новый регламент начнет действовать с 1 апреля 2021 года.