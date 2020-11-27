Камеры поставят в классах на теоретической части экзамена на права
В нем говорится об утверждении административного регламента по проведению экзаменов для получения водительского удостоверения. Документ оказался в распоряжении РИА «Новости».
«Административная процедура по проведению теоретического экзамена включает следующие административные действия… проводится проверка работоспособности системы аудио-видеонаблюдения (аудио-, видеорегистрации), установленной в экзаменационном классе», — сказано в проекте приказа.
По действующим правилам рабочее место экзаменаторы должно позволять ему следить за действиями людей, проходящих тест. При этом наличие видеокамер необязательно.
Новый регламент вступит в силу уже в апреле 2021 года. Известно, что количество теоретических вопросов решили не увеличивать. Их будет, как и прежде, 20.
Глава ГИБДД России Михаил Черников рассказывал, что особое внимание при сдаче экзамена по новым правилам теперь будут уделять оценке навыков вождения в реальной обстановке. В частности, речь идет об умении хорошо парковаться.