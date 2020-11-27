Камеры поставят в классах на теоретической части экзамена на права

Во время сдачи теоретической части экзамена на водительские права за будущими автомобилистами будут следить с помощью камер видеонаблюдения. Об этом говорится в проекте приказа МВД.

В нем говорится об утверждении административного регламента по проведению экзаменов для получения водительского удостоверения. Документ оказался в распоряжении РИА «Новости».

«Административная процедура по проведению теоретического экзамена включает следующие административные действия… проводится проверка работоспособности системы аудио-видеонаблюдения (аудио-, видеорегистрации), установленной в экзаменационном классе», — сказано в проекте приказа.

По действующим правилам рабочее место экзаменаторы должно позволять ему следить за действиями людей, проходящих тест. При этом наличие видеокамер необязательно.

Новый регламент вступит в силу уже в апреле 2021 года. Известно, что количество теоретических вопросов решили не увеличивать. Их будет, как и прежде, 20.

Глава ГИБДД России Михаил Черников рассказывал, что особое внимание при сдаче экзамена по новым правилам теперь будут уделять оценке навыков вождения в реальной обстановке. В частности, речь идет об умении хорошо парковаться.