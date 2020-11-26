Теоретическая часть экзамена на права останется прежней
Вопросы, как и прежде, будут разделены на четыре блока, сообщил ТАСС со ссылкой на проект административного регламента по проведению экзаменов на получение права на управление транспортным средством.
«Все экзаменационные вопросы объединяются в четыре группы, состоящие из тематических блоков. В каждом тематическом блоке содержится по пять вопросов», — указано в документе МВД.
Билет состоит из четырех тематических блоков. Они выбираются случайным образом — каждый из совей группы. Переставлять вопросы между тематическими блоками нельзя.
Всего в билете 20 вопросов. К ним приводятся от двух до пяти вариантов ответов, один из которых правильный. Ответить на них нужно за 20 минут. При двух ошибках в разных тематических блоках добавляется еще 10 вопросов из двух дополнительных блоков и 10 минут времени.
На экзамене запрещено пользоваться какой-либо литературой, подсказками других людей и любыми техническими средствами. При выявленном нарушении экзамен остановят.
Планируется, что новый регламент вступит в силу с 1 апреля 2021 года.