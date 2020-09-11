Экзамен на водительские права начнут сдавать по новым правилам

Новые правила проведения экзамена для получения водительских прав начнут действовать в России с 1 апреля 2021 года. Будущим водителям больше не придется сдавать площадку — останутся только теория и город.

Новую редакцию административного регламента по проведению экзаменов на водительские права подготовили в МВД. В тексте проекта сказано, что практический экзамен теперь будет проходить только в условиях дорожного движения. Это изменение коснется легковых и грузовых автомобилей, автобусов и составов транспортных средств.

«Напомним, что проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена в соответствии со вступающими в силу с 1 апреля 2021 года изменениями проводиться не будет», — сказано в сообщении.

Изменения коснулись также и перечня ошибок и нарушений, за которые водитель во время экзамена может получить штрафные баллы. Их решили разделить на подгруппы по величине штрафа — один, два или три балла. Кроме того, появился отдельный блок с ошибками — если водитель совершит хотя бы одну из них, он автоматически провалит экзамен. К ним относятся непристегнутый ремень безопасности или использование телефона во время движения.

Чтобы успешно сдать экзамен и получить права, кандидат должен показать свои навыки безопасного вождения и набрать менее пяти штрафных баллов — их сумма не изменилась в обновленной редакции.