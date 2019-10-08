Неприемлемые вопросы в «неформальной обстановке». Что ФБР хотело от депутата Инги Юмашевой
Инга Юмашева прибыла в Нью-Йорк по приглашению на международный форум «Диалог Форт Росс» в качестве координатора парламентской группы Государственной Думы по связям с Конгрессом США. Сразу после прилета ее задержали в аэропорту и забрали документы.
Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что после задержания депутата отвели в отдельное помещение, в котором находился сотрудник ФБР. Он заявил, что Юмашевой задавали «абсолютно непонятные, неясные и неприемлемые вопросы», а затем предложили «встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке, и продолжить это общение».
В диппредставительстве были возмущены тем, что задержали именно Юмашеву — ведь она много лет занималась стабилизацией и налаживанием отношений между Россией и США.
Сама Инга Юмашева комментировать свой допрос отказалась и не стала раскрывать его подробности.
«Я проинформировала посла РФ Анатолия Антонова о произошедшей ситуации, и теперь этим занимаются наши дипломаты», — отметила она.
Позднее стало известно, что депутат не намерена изменять сроки своей поездки и покидать США раньше запланированного срока.
«Визит Юмашевой в США продлится согласно намеченному заранее плану», — рассказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ее вылет проконтролируют сотрудники консульства России, которые проследят, чтобы к депутату не приблизился никто из агентов ФБР. Дипломаты проводят Юмашеву на рейс Нью-Йорк — Москва. Планируется, что она вылетит в Россию во вторник, восьмого октября.
Федеральное бюро расследований Америки отказалось комментировать задержание и дальнейший допрос российского депутата.
Реакция России
Посольство России возмутило подобное поведение. Антонов заявил, что ведомство направило в Государственный департамент США ноту протеста в надежде на то, объяснения значения «такого рода зондажных подходов к депутату Государственной думы».
«Мы считаем такие действия неприемлемыми, возмутительными», — подчеркнул он.
США призвали к ответу за допрос депутата ЮмашевойПодробнее
Свой решительный протест выразил и МИД России. В ведомстве уверены, что задержание и допрос Юмашевой является враждебной акцией, цель которых — «ухудшение атмосферы российско-американских отношений». Ведомство не может понять, с чем это связано — либо американское правительство не хочет нормализовать диалог между странами, либо не может контролировать собственные спецслужбы. МИД предложил Америке подумать о том, куда может привести «систематическое нагнетание напряженности» в отношениях с Россией.
Кремль также считает эту ситуацию неприемлемой.
«Это весьма тревожная информация, она, безусловно, вызывает у нас глубокую озабоченность», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал такое поведение американских спецслужб «циничной провокацией». Он предположил, что в Соединенных Штатах есть силы, которые надеются на обострение отношений между странами. По его словам, это является очередным нарушением международных обязательств американской стороной.
«Действия, которые создают негативную атмосферу в отношениях наших стран, недопустимы и заслуживают осуждения», — подчеркнул Володин.
Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич поддержал заявление Володина о провокации. Он в свою очередь уверен, что подобное задержание официального лица является грубейшей провокацией Америки по отношению к России. Он напомнил, что Юмашева прибыла в Нью-Йорк по официальному приглашению, а США ранее выдали ей визу.
Клинцевич подчеркнул, что в этот раз США не удастся отшутиться — американское правительство должно ответить за подобное задержание и официально извиниться перед Ингой Юмашевой. После того, как депутат спокойно завершит работу на форуме, они должны будут извиниться и перед Россией — за провокацию.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также придерживается мнения о том, что данная ситуация является «неслыханной наглости» провокацией. По его словам, задержание Юмашевой — противоправно, так как она имеет дипломатический паспорт.