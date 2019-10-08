Неприемлемые вопросы в «неформальной обстановке». Что ФБР хотело от депутата Инги Юмашевой

Депутата Госдумы Ингу Юмашеву в воскресенье, 6 октября, в аэропорту Нью-Йорка задержал сотрудник ФБР. Он допрашивал ее в течение часа, а затем предложил продолжить беседу в неформальной обстановке. По мнению России, такое поведение является провокацией и прямым нарушением международных обязательств. «360» собрал всю информацию, которая известна к этому часу.

Инга Юмашева прибыла в Нью-Йорк по приглашению на международный форум «Диалог Форт Росс» в качестве координатора парламентской группы Государственной Думы по связям с Конгрессом США. Сразу после прилета ее задержали в аэропорту и забрали документы.

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что после задержания депутата отвели в отдельное помещение, в котором находился сотрудник ФБР. Он заявил, что Юмашевой задавали «абсолютно непонятные, неясные и неприемлемые вопросы», а затем предложили «встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке, и продолжить это общение».

В диппредставительстве были возмущены тем, что задержали именно Юмашеву — ведь она много лет занималась стабилизацией и налаживанием отношений между Россией и США.

Сама Инга Юмашева комментировать свой допрос отказалась и не стала раскрывать его подробности.

Член Комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Источник фото: РИА «Новости»

«Я проинформировала посла РФ Анатолия Антонова о произошедшей ситуации, и теперь этим занимаются наши дипломаты», — отметила она.

Позднее стало известно, что депутат не намерена изменять сроки своей поездки и покидать США раньше запланированного срока.

«Визит Юмашевой в США продлится согласно намеченному заранее плану», — рассказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ее вылет проконтролируют сотрудники консульства России, которые проследят, чтобы к депутату не приблизился никто из агентов ФБР. Дипломаты проводят Юмашеву на рейс Нью-Йорк — Москва. Планируется, что она вылетит в Россию во вторник, восьмого октября.

Федеральное бюро расследований Америки отказалось комментировать задержание и дальнейший допрос российского депутата.

Реакция России

Посольство России возмутило подобное поведение. Антонов заявил, что ведомство направило в Государственный департамент США ноту протеста в надежде на то, объяснения значения «такого рода зондажных подходов к депутату Государственной думы».

«Мы считаем такие действия неприемлемыми, возмутительными», — подчеркнул он.

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Свой решительный протест выразил и МИД России. В ведомстве уверены, что задержание и допрос Юмашевой является враждебной акцией, цель которых — «ухудшение атмосферы российско-американских отношений». Ведомство не может понять, с чем это связано — либо американское правительство не хочет нормализовать диалог между странами, либо не может контролировать собственные спецслужбы. МИД предложил Америке подумать о том, куда может привести «систематическое нагнетание напряженности» в отношениях с Россией.

Кремль также считает эту ситуацию неприемлемой.

«Это весьма тревожная информация, она, безусловно, вызывает у нас глубокую озабоченность», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал такое поведение американских спецслужб «циничной провокацией». Он предположил, что в Соединенных Штатах есть силы, которые надеются на обострение отношений между странами. По его словам, это является очередным нарушением международных обязательств американской стороной.

Член Комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Источник фото: РИА «Новости»

«Действия, которые создают негативную атмосферу в отношениях наших стран, недопустимы и заслуживают осуждения», — подчеркнул Володин.

Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич поддержал заявление Володина о провокации. Он в свою очередь уверен, что подобное задержание официального лица является грубейшей провокацией Америки по отношению к России. Он напомнил, что Юмашева прибыла в Нью-Йорк по официальному приглашению, а США ранее выдали ей визу.

Клинцевич подчеркнул, что в этот раз США не удастся отшутиться — американское правительство должно ответить за подобное задержание и официально извиниться перед Ингой Юмашевой. После того, как депутат спокойно завершит работу на форуме, они должны будут извиниться и перед Россией — за провокацию.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также придерживается мнения о том, что данная ситуация является «неслыханной наглости» провокацией. По его словам, задержание Юмашевой — противоправно, так как она имеет дипломатический паспорт.