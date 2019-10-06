МИД назвал допрос Юмашевой враждебной акцией против России

Российский МИД выразил решительный протест из-за задержания и допроса в США депутата Госдумы Инги Юмашевой. Это враждебная акция против России, считают во внешнеполитическом ведомстве.

«Это очередная враждебная акция против России и ее представителей, явно нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений», — сказано в официальном комментарии МИД.

МИД недоумевает, в чем же причина подобного поведения со стороны США. Так, либо власти не стремятся к нормализации диалога, несмотря на свои заявления, либо не способны контролировать действия собственных спецслужб.

Юмашева прилетела в Нью-Йорк на общественно-политический форум «Диалог Форт-Росс» в качестве координатора парламентской группы Госдумы по связям с Конгрессом США. Это мероприятие призвано помочь в укреплении взаимопонимания и сотрудничества между гражданами России и США.

«К сожалению, конструктивный настрой организаторов конференции столкнулся с жестким сопротивлением определенных политических сил в Вашингтоне», — отметили в МИД.

Москва «глубоко возмущена» произошедшим. И поэтому Вашингтону стоит задуматься, куда может привести «систематическое нагнетание напряженности» в отношениях с Россией. По мнению представителей ведомства, такая политика недальновидна и опасна. При этом обычные граждане США искренне заинтересованы в форуме «Диалог Форт-Росс». На основании этого можно сделать вывод, что их интересует не конфронтация, а диалог России и США.

Ингу Юмашеву задержали в нью-йоркском аэропорту сразу по прилету. Около часа депутата допрашивал сотрудник ФБР, который потом предложил продолжить общение «в неформальной обстановке». Российское посольство отправило ноту протеста в Госдеп США.