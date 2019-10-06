  • США призвали к ответу за допрос депутата Юмашевой

    06 октября 2019, 12:56

    Алена Макаренко

    Действия спецслужб США в отношении депутата Госдумы Инги Юмашевой, которую задержали в нью-йоркском аэропорту, — противоправные. Теперь в России ждут объяснений по поводу допроса россиянки. Своим мнением в Telegram-канале поделился глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
    США призвали к ответу за допрос депутата Юмашевой

    «Задержание и допрос ФБР депутата Государственной Думы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка — неслыханной наглости провокация», — написал он.

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    Слуцкий напомнил о дипломатической войне, которую США развязали в 2016 году. И сейчас страна продолжает действовать «низко и подло, против всех правил».

    Юмашева — член комитета по международным делам, поэтому, как и все депутаты, имеет диппаспорт. А значит, ее часовое задержание сотрудниками ФБР можно назвать противоправным, отметил глава комитета.

    Посольство России в США уже направило ноту протеста. «Ожидаем реакции и объяснения со стороны американских властей», — подчеркнул Слуцкий.

    Ингу Юмашеву задержали в аэропорту Нью-Йорка сразу после приземления. Депутата допрашивал около часа сотрудник ФБР, который потом предложил продолжить общение «в неформальной обстановке». После этого российское посольство отправило ноту протеста в Госдеп США.

    Юмашева прилетела в США на форум «Диалог Форт-Росс».

    Депутат избрана в Госдуму по федеральному списку партии «Единая Россия» и представляет Республику Башкортостан. Она входит в состав комитета по международным делам.