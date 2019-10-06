После допроса российского депутата Госдумы Инги Юмашевой США могут как угодно отшучиваться о действиях сотрудника своих спецслужб. Но задержание официального лица является грубейшей провокацией, уверен член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.

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«Можно по-разному шутить, говоря о том, что представителям американских спецслужб настолько надоели их некрасивые и неопрятные женщины, что они решили хоть с одной красивой женщиной со знанием языка пообщаться. Но вряд ли эта тема прокатит, потому что тут уши торчат провокации», — сказал «360» Клинцевич.

Он напомнил, что Юмашева летела в Нью-Йорк по официальному приглашению на международный форум, а посольство США официально выдало визу. Кроме того, она возглавляет группу по взаимодействию депутатов ГД с американским конгрессом. По словам сенатора, представить подобную ситуацию с задержанием конгрессмена невозможно, потому что было бы много «шума и вони», а информационное пространство взорвалось.

«Это наша безопасность. Я давно говорил, господа, тогда мы тоже будем вести себя подобным образом и плевать на все эти вещи. С хамами и провокаторами по другому нельзя, а назвать эту ситуацию как-то по другому я не могу. Я полностью здесь согласен со спикером Госдумы Вячеславом Володиным — провокация», — отметил он.

Клинцевич также добавил, что общение Юмашевой с американским сотрудником было именно задержанием и допросом.

«В той форме, в которой был разговор — это форма задержания депутата Государственной Думы. Ее отвели в отдельную комнату и с ней начали разговаривать, задавая непонятные и некорректные, даже провокационные вопросы», — пояснил сенатор.

Он подчеркнул, что после произошедшего инцидента США должны ответить за свои действия и официально извиниться перед российским депутатом. Также ей должны дать спокойно отработать на форуме, а затем принести извинения всей стране за провокацию.

Речь идет о допросе депутата Госдумы Инги Юмашевой, которую задержали по прилету в Нью-Йорк. Ее час допрашивал сотрудник федерального бюро расследований, который после предложил продолжить общение «в неформальной обстановке».