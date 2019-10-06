Депутат Госдумы не стала раскрывать подробности допроса в аэропорту Нью-Йорка

Журналист и депутат Госдумы Инга Юмашева отказалась комментировать инцидент, произошедший с ней в США. Ее час допрашивал сотрудник ФБР в аэропорту Нью-Йорка.

ФБР час допрашивало в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Подробнее

«Я проинформировала посла РФ Анатолия Антонова о произошедшей ситуации, и теперь этим занимаются наши дипломаты», — сказала РИА «Новости» депутат.

При этом Юмашева не стала раскрывать какие-либо подробности случившегося.

О задержании российского депутата стало известно после сообщения посла России в США Анатолия Антонова. Он рассказал, что Игну Юмашеву по прилету в США задержали в аэропорту и забрали документы. Сотрудник федерального бюро расследований в течение часа задавал депутату «неясные и неприемлемые вопросы».

По словам Антонова, позже все тот же американец предложил женщине продолжить общение в более неформальной обстановке.

После этого инцидента с допросом посольство РФ в США назвало произошедшее возмутительным и неприемлемым. В связи с этим посольство направило ноту протеста в американский Госдеп.