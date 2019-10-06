  • Депутат Госдумы не стала раскрывать подробности допроса в аэропорту Нью-Йорка

    06 октября 2019, 07:21

    Дарья Бунякова

    Журналист и депутат Госдумы Инга Юмашева отказалась комментировать инцидент, произошедший с ней в США. Ее час допрашивал сотрудник ФБР в аэропорту Нью-Йорка.
    Депутат Госдумы не стала раскрывать подробности допроса в аэропорту Нью-Йорка

    ФБР час допрашивало в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы

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    «Я проинформировала посла РФ Анатолия Антонова о произошедшей ситуации, и теперь этим занимаются наши дипломаты», — сказала РИА «Новости» депутат.

    При этом Юмашева не стала раскрывать какие-либо подробности случившегося.

    О задержании российского депутата стало известно после сообщения посла России в США Анатолия Антонова. Он рассказал, что Игну Юмашеву по прилету в США задержали в аэропорту и забрали документы. Сотрудник федерального бюро расследований в течение часа задавал депутату «неясные и неприемлемые вопросы».

    По словам Антонова, позже все тот же американец предложил женщине продолжить общение в более неформальной обстановке.

    После этого инцидента с допросом посольство РФ в США назвало произошедшее возмутительным и неприемлемым. В связи с этим посольство направило ноту протеста в американский Госдеп.