ФБР час допрашивало в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы

Сотрудник ФБР час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка журналиста, депутата Госдумы Ингу Юмашеву. Она прибыла на форум «Диалог Форт Росс», который состоится в воскресенье, 6 октября. Об этом заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов.

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Юмашеву задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР, рассказал глава российской дипмиссии. По его словам, депутату задавали «абсолютное непонятные, неясные и неприемлемые вопросы», пишет РИА «Новости».

Антонов также сообщил, что Юмашевой было предложено «встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке, и продолжить это общение».

Посол России в США также отметил, что речь идет о политике и депутате Госдумы, которая в последние годы сделала много для развития и стабилизации российско-американских отношений.

«Я представить себе не могу, если бы наши соответствующие службы задержали кого-то, скажем, кого-либо из сената или нижней палаты конгресса», — указал дипломат.

В связи с допросом Юмашевой российское посольство направило ноту протеста в Госдеп США.

«Мы считаем такие действия неприемлемыми, возмутительными. Мы сегодня направили соответствующую ноту протеста в госдепартамент и рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы», — сказал Антонов. По мнению дипломата, эти действия ФБР не направлены на срыв «Диалога Форт-Росс».

На этой неделе дипломаты Министерства иностранных дел России не смогли выехать на форум «Диалог Форт-Росс» в США. дело в том, что американское посольство не выдало им визы. Как отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова, крепость Форт-Росс в Калифорнии основали русские первопроходцы, но при этом россиян на форум не пустили.

«Диалог Форт Росс» — это российско-американский форум, который, начиная с 2012 года, собирает представителей культуры, политиков и предпринимателей.