  • Допрос не изменил планы Юмашевой в США

    06 октября 2019, 20:57

    Алена Макаренко

    Депутат Госдумы Инга Юмашева отказалась сокращать свою поездку в США из-за задержания спецслужбами в нью-йоркском аэропорту. Отклоняться от ранее запланированной программы она не собирается. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщил «Интерфакс».
    Допрос не изменил планы Юмашевой в США

    «Визит Юмашевой в США продлится согласно намеченному заранее плану», — заявил он.

    Поэтому депутат останется в Штатах еще на несколько дней.

    Подробнее

    Ингу Юмашеву задержали в аэропорту Нью-Йорка сразу после приземления. Около часа депутата допрашивал сотрудник ФБР, который потом предложил продолжить общение «в неформальной обстановке». Посольство России в Вашингтоне направило ноту протеста в Госдепартамент США в связи с допросом.

    Юмашева прилетела в США в качестве координатора парламентской группы Государственной Думы по связям с Конгрессом США. Она участвует в общественно-политическом форуме «Диалог Форт-Росс».

    Москва «глубоко возмущена» произошедшим. МИД России предложил Вашингтону задуматься, куда может привести «систематическое нагнетание напряженности» в отношениях с РФ. Представители ведомства назвали подобную политику недальновидной и опасной.