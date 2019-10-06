Допрос не изменил планы Юмашевой в США

«Визит Юмашевой в США продлится согласно намеченному заранее плану», — заявил он.

Поэтому депутат останется в Штатах еще на несколько дней.

Ингу Юмашеву задержали в аэропорту Нью-Йорка сразу после приземления. Около часа депутата допрашивал сотрудник ФБР, который потом предложил продолжить общение «в неформальной обстановке». Посольство России в Вашингтоне направило ноту протеста в Госдепартамент США в связи с допросом.

Юмашева прилетела в США в качестве координатора парламентской группы Государственной Думы по связям с Конгрессом США. Она участвует в общественно-политическом форуме «Диалог Форт-Росс».

Москва «глубоко возмущена» произошедшим. МИД России предложил Вашингтону задуматься, куда может привести «систематическое нагнетание напряженности» в отношениях с РФ. Представители ведомства назвали подобную политику недальновидной и опасной.