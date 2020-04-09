Деньги и поддержка в поиске. Как в России помогут тем, кто потерял работу из-за коронавируса

Во время простоя бизнесу трудно платить зарплаты неработающим сотрудникам. Персонал сокращают или отправляют в неоплачиваемые отпуска. Оказавшимся безработными из-за коронавируса заплатят повышенное пособие. Но получат его не все, а только уволенные россияне. Рассказываем, куда можно устроиться во время пандемии, и как поскорее найти новое место.

Из-за коронавируса российские компании начали отправлять сотрудников в неоплачиваемые отпуска или сокращать персонал. Если пандемия не прекратится, в ближайшие месяц-два ситуация усугубится. В одном только Санкт-Петербурге уровень безработицы вырос на 3,7%. К концу марта за пособием по потере работы обратились 10 тысяч москвичей.

Всем, кто обратится в службу занятости после 1 марта 2020 года в апреле, мае и июне будут выплачивать пособие в размере МРОТ — 12 тысяч 130 рублей. А при начислении этой категории граждан выплаты на детей от трех до семи лет и других пособий, доход полученный ранее на работе учитывать не будут. Это увеличит число тех, кому окажут помощь.

Оформлять безработных будут дистанционно по упрощенной схеме в центрах занятости и на портале «Работа в России». В некоторых регионах уже действуют региональные выплаты для потерявших работу из-за пандемии. В Москве оно составляет 19,5 тысячи рублей в месяц, в Подмосковье — 15 тысяч рублей.

Помощь в поиске

Некоторые сайты по поиску работы помогают пострадавшим от коронавируса найти новое место. Например, сервис Wiki обещает таким соискателям бесплатное продвижение резюме. Их будут выделять в общей базе, чтобы работодатели первыми видели именно этих кандидатов.

Эксперты SuperJob помогут бесплатно откорректировать резюме. В резюме рекомендуется указывать адрес проживания. Эксперты отмечают, что после введения режима самоизоляции компании стараются подбирать сотрудников, живущих неподалеку от работы. А еще сервис запустил новую опцию, которая поможет найти работу тем, кто уже переболел коронавирусом.

«Если вы уже победили коварный COVID-19, сообщите потенциальному работодателю, что у вас есть преимущество. Надо всего лишь нажать на галочку в резюме на SuperJob возле слов „Я уже переболел коронавирусом“», — отмечается в сообщении.

На сайте HeadHunter ввели маркировку «временная работа» для отметки вакансий соискателей, потерявших место или работавших в пострадавшей от коронавируса отрасли.

«На нашем сайте уже введена маркировка „временная работа“ в поисковой строке. Вы можете все эти вакансии увидеть. Они помечены ярко-синим цветом», — рассказал «360» рr-менеджер НеаdНuntеr Александр Джабаров.

Кем сейчас можно устроиться

Самыми востребованными, пояснил Джабаров, на рынке труда во время пандемии в крупных городах стали курьеры, сортировщики, комплектовщики, продавцы и складские рабочие продуктовых сетей, водители грузового транспорта. В регионах все зависит от жесткости карантинных мер и географии. На юге по прежнему востребованы сотрудники фермерских и агропромышленных хозяйств. В промышленных Сибири и на Урале нужны рабочие специальности и производственный персонал.

После закрытия кафе, ресторанов, непродовольственных магазинов и салонов красоты, работу или зарплату потеряли многие официанты, консультанты, промоутеры, бармены, аниматоры, парикмахеры и так далее. В условиях простоя не все работодатели могут платить своим сотрудникам. Выходом станет поиск временной работы.

«Сейчас большое количество торговых сетей, маркетплейсов, компаний, работающих в сфере электронной коммерции испытывают потребность в персонале. Поэтому лучше посвятить время поиску временной работы. Найти ее можно за несколько дней, требования к ней минимальные, обновление резюме не требуется», — посоветовал эксперт.

Чтобы поскорее найти место в своей специальности, нужно посмотреть, как изменились ожидания работодателей по зарплате, характеру работы и требованиям к кандидатам. Список собственных пожеланий следует разделить на самые важные и желаемые. Если важные ожидания не соответствуют требованиям рынка, их придется пересмотреть.

Важно учесть, что в условиях экономии компании стремятся закрыть несколько вакансий одним сотрудникам и указать в резюме готовность к мультизадачности. Составляя резюме, нужно не забыть указать опыт удаленной работы или работы в децентрализованном коллективе, если они есть.