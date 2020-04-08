Уровень безработицы вырос в Санкт-Петербурге из-за пандемии коронавируса

Специалисты центра уточнили, что в настоящее время 15 тысяч горожан зарегистрированы как безработные. Тем не менее, за март в службу занятости обратились 7960 граждан, 6875 из которых нашли работу.

«Наиболее активны в поиске работы инженеры, медицинские работники, менеджеры, швеи, повара, водители, охранники, уборщики и рабочие строительных профессий. Средний возраст соискателей — 43-44 года», — пояснили в Центре занятости населения.

Количество разных обращений увеличилось почти на 10%.

«В настоящее время большая часть обращений, поступающих от граждан, связана с разъяснениями по вопросам правильности применения норм трудового законодательства в связи с введенными мерами по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — заявили в пресс-службе организации.