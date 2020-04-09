Мишустин подписал постановление об упрощенной схеме для безработных и инвалидов

Оформление инвалидности, а также регистрация безработных теперь станут проводить дистанционно. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Назначение пособий по безработице и регистрация этой категории граждан будут вестись в онлайн-режиме. Такое решение вступит в силу в ближайшее время и будет работать до конца 2020 года. Оформлением всех документов будут по-прежнему заниматься центры занятости, но теперь уже в онлайне. Также это можно будет сделать на портале «Работа в России». Об этом стало известно на заседании правительства, сообщил ТАСС.

Еще одно нововведение коснется людей с ограниченными возможностями. Теперь оформление инвалидности будет также проходить в онлайн-формате. Помимо этого, статус инвалидности будет автоматически продлен на три месяца. Документы также подписаны главой правительства.

По словам Мишустина, кабинет министров до конца недели подготовит все решения по тем мерам поддержки, которые предложил Владимир Путин на недавнем заседании.

Накануне глава государства обратился к россиянам с новыми мерами поддержки. Среди них — автоматическая выплата пособий по безработице для тех, кто обратился в службу занятости после 1 марта.