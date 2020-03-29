Режим изоляции в Москве и Подмосковье. Ответы на самые частые вопросы

Кто получит выплаты? Сижу без работы уже месяц

С 1 апреля безработные в Подмосковье начнут получать региональную компенсацию. Сумма составит 15 тысяч рублей.

Основная цель выплат в Подмосковье — поддержать тех, кто лишился работы из-за коронавируса. Дополнительное пособие в 15 тысяч получат те, кто с начала года работал не менее 60 дней. При этом неважно, с записью в трудовой книжке или по договору. Если только работника не уволили за дисциплинарный проступок.

Как с 30 марта ехать на работу, если нет удостоверения или спецпропуска? И где их вообще получить в Подмосковье?

Никаких удостоверений для поездок на работу пока не требуется. Также можно беспрепятственно отвезти продукты родственникам, съездить в банк, налоговую инспекцию. Другое дело, необходимо взвесить: срочная ли это поездка и можно ли ее отложить. Возможно, все же лучше соблюдать режим изоляции и воспользоваться службой доставки, решить свои дела через личный кабинет и так далее.

Я живу не по прописке, в другом городе, временной регистрации нет. Будут ли с этим проблемы?

Никаких проблем не будет. Где удобно, там и живите. Главное: соблюдать режим изоляции и как можно меньше выходить из дома на улицу.

Можно ли ходить не в ближайший магазин, а в тот, где цены ниже?

Жители сами решают, в какие магазины ходить. Но при поездке на общественном транспорте человек подвергает ненужному риску и себя, и окружающих. Поэтому выбирайте магазины как можно ближе к дому.

Я строю дом на своем участке (делаю ремонт в квартире). Нужно ли остановить стройку? Что делать с бригадой рабочих?

Рабочие могут и дальше трудиться даже в режиме изоляции. Организуйте все так, чтобы им не нужно было часто находиться за пределами садового участка или квартиры. Заранее купите необходимые продукты и все расходные материалы.