COVID-оптимизация. Как избежать снижения зарплаты и неоплачиваемого отпуска

Почти треть российских компаний отправила сотрудников в неоплачиваемые отпуска. Другие из экономии сокращают персонал и зарплаты или переходят на четырехдневную рабочую неделю. Люди боятся, что после окончания пандемии ситуация не изменится. Рассказываем, оправданы ли их опасения и что делать, если вас вынуждают писать заявление.

29% российских компаний отправили сотрудников в неоплачиваемые отпуска. В ближайший месяц их станет вдвое больше. По данным Центра стратегических разработок, это сделает каждая вторая организация. Некоторые работодатели переводят персонал на контрактную систему.

Каждая третья компания уже перевела сотрудников на удаленную работу с понижением зарплаты, сократила их численность или снизила зарплаты. Каждый второй работодатель не исключает увольнения примерно 13% персонала.

«Что касается сокращения заработных плат, да, действительно, мы также видим эту тенденцию, каждая пятая компания сказала нам, что им пришлось сократить заработные платы сотрудников и еще треть говорят о том, что им придется это сделать в ближайший месяц-два, если ничего не изменится», — сообщила руководитель центра социально-экономических исследований Лора Накорякова на онлайн-пресс-конференции ЦСР.

Как защитить свои права

Любое увольнение или другие изменения графика или оплаты должны осуществляться в соответствии с Трудовым кодексом, подчеркнул председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике Ярослав Нилов. Если права сотрудников нарушаются, нужно жаловаться в прокуратуру, Трудовую инспекцию, думский комитет по труду или подавать в суд.

Сокращения, увольнения, принуждения написать заявления на неоплачиваемый отпуск — недопустимы. Прошу информировать, если такие факты есть, чтобы мы вмешивались и помогали защитить права наших граждан. Бывает достаточно звонка руководителя комитета, чтобы посадить работника и работодателя за стол переговоров и найти консенсус Ярослав Нилов

Неоплачиваемый отпуск возможен только по просьбе самих работников по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, напомнили в Роструде. Давить на сотрудника, вынуждая его написать такое заявление — недопустимо.

«В случае, если работодатель принуждает к отпуску за свой счет, необходимо направить обращение в инспекцию труда. Сделать это можно в том числе через сервис „Коронавирус: горячая линия“ на портале „Онлайнинспекция.рф“. На основании поступившего обращения будут приняты меры инспекторского реагирования», — сообщили «360» в пресс-службе ведомства.

Работодатель может сократить зарплату. Однако, рассказала «360» специалист в области трудового права Ксения Печеник, по Трудовому кодексу он должен за два месяца уведомить сотрудника об изменениях. С ними можно согласиться или доработать до «часа икс» и уволиться.

«Разговоры о том, что вас вынудили написать заявление на неоплачиваемый отпуск или согласиться на сокращение зарплаты или дистанционный труд — доказать в суде невозможно. Выход один — ничего не подписывать», — добавила Печеник.

Не от хорошей жизни

Бизнес, особенно малый и средний, сегодня попал в тяжелое положение, признал парламентарий. Особенно из сфер экономики, наиболее пострадавших от коронавируса. Но и работники из-за этого страдать не должны. Для их защиты государство приняло меры правового регулирования и изменило законодательство. Однако по мнению Нилова, этого недостаточно. Сегодня депутаты ЛДПР встретятся с премьер-министром Михаилом Мишустиным и обсудят поддержку малого и среднего бизнеса.

«Потому что каникулы, отсрочки, возможность снизить аренду — этого недостаточно. Финансовая нагрузка сохранилась, необходимость выплачивать зарплаты. Опыт западных стран показал, как государства реагировали, когда компании оказывались в трудной ситуации. Это или какие-то субсидии ли конкретные льготы. В противном случае мы получим массовое закрытие предприятий, рост безработицы, снижение уровня жизни, удар по экономике и рост инфляции», — уверен Нилов.

Оставить все, как есть

У многих людей есть опасения, что после отмены режима изоляции ситуация на работе не изменится. Работодатели присматриваются, как каждый конкретный человек справляется со своими обязанностями на удаленке, считает Нилов. И после окончания пандемии рынок труда переформатируется: дистанционного труда и аутсорсинга станет больше.

Любой работодатель праве избрать любую модель работы, если бизнес частный. Но я уверена, то большинство сотрудников не будет работать на тех условиях, что сейчас сложились. Сам рынок будет диктовать условия. Работодатели вряд ли получат такую почти бесплатную рабочую силу, которая образовалась в результате нынешних ограничений Инна Святенко глава комитета Совета Федерации по социальной политике

Опасения граждан вполне оправданы, подчеркнула Ксения Печеник. После отмены режима изоляции многие могут выяснить, что работа из дома или сокращенная зарплата при том же объеме работы окажутся постоянными. Особенно, если люди подписывали дополнительные соглашения к трудовому договору не читая.

«Универсальных рецептов, кроме как не подписывать, если вы не согласны — нет. Все хотят сохранить рабочие места, сделать так, чтобы работодатель остался лояльным. Но нужно думать не о сегодняшнем дне, а о том, что будет через два-три месяца. Лояльность сотрудников может обернуться против них же спустя какое-то время», — предупредила она.