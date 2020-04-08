Потерявшим работу россиянам будут автоматически начислять пособие. Путин назвал условия

«Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года предлагаю в апреле, мае и июне выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке, которую мы уже пересмотрели в сторону увеличения, а именно в размере МРОТ — 12 130 рублей. Прошу при этом сделать так, чтобы оформить пособие можно было бы максимально просто и необременительно в дистанционном порядке», — сказал российский лидер.

Путин, кроме того, предложил при начислении безработным выплаты на детей от трех до семи лет, а также других пособий не учитывать доход, полученный ранее по месту работы. По словам президента, это существенно увеличит круг людей, которому будет оказана поддержка.

Чтобы минимизировать контакты, Путин поручил продлить все документы с истекающим сроком. Речь идет, к примеру, о паспортах и водительских правах.

Семьи, которые имеют право на материнский капитал, в апреле, мае и июне получат по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Семьям, где есть безработные, Путин предложил выплачивать еще по три тысячи рублей в месяц на каждого ребенка.

Путин, кроме того, поручил расширить круг людей, которые могут претендовать на каникулы по ипотеке и потребительским кредитам.

Президент в среду проводит селекторное совещание с губернаторами по ситуации с коронавирусом. Перед началом встречи Путин выступил со вступительным словом, в рамках которого анонсировал новые меры поддержки бизнеса и населения. По словам главы государства, сейчас нужно сплотиться, чтобы остановить распространение коронавируса. Путин подчеркнул, что определяющими будут ближайшие две-три недели.