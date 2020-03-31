Более 10 тысяч москвичей попросили пособие по безработице. Число заявок растет

За пособием по безработице в начале недели обратились более десяти тысяч москвичей из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы видим, что количество обращений растет. Уже сегодня получили почти 10 тысяч заявок от жителей на регистрацию статуса безработного», — заявила Ракова. Ее слова процитировала пресс-служба мэрии Москвы.

По ее словам, за сутки сайт службы занятости посетили более 40 тысяч человек. Заммэра отметила, что из-за пандемии компании начнут сокращать сотрудников. У некоторых могут возникнуть проблемы с поиском работы. Поэтому администрация города решила подержать столичных жителей.

Финансовую помощь смогут получить те люди, которые в 2020 году проработали не менее 60 дней. Компенсацию будут выплачивать с 1 апреля по 30 сентября. Чтобы получить пособие, нужно обратиться в службу занятости «Моя работа» и зарегистрироваться там в качестве безработного. Деньги поступят дистанционно.

«Если человек уже находится на обучении как безработный и его специальность (например, водитель, электрик и тому подобные) не позволяет осваивать профессию дистанционно, ему также будет выплачиваться повышенная компенсация», — добавили в пресс-службе мэра.

Сергей Собянин 29 марта сообщил, что пособие по безработице составит 19,5 тысячи рублей в месяц. В Подмосковье безработным ежемесячно будут платить по 15 тысяч рублей.

В прошедшую неделю в Москве и Московской области закрылись все бары, кафе, рестораны, фитнес-клубы, кинотеатры, торговые центры, салоны красоты. Такое решение приняли власти в рамках борьбы с коронавирусом. Регион перешел на режим изоляции. Эксперты предположили, что приостановка работы может закончиться для многих заведений закрытием.

ВОЗ 11 марта назвала вспышку коронавируса пандемией. В мире зафиксировано более 700 тысяч случаев заражения. В России зарегистрированы 1836 человек с COVID-19.