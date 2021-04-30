Давка на горе Мерон. Праздник в честь чуда закончился гибелью паломников

Религиозный праздник в Израиле обернулся массовой давкой. После отмены локдауна множество верующих устремились к святым местам. В результате в давке на горе Мерон погибли десятки людей, еще больше получили травмы. Но это не остановило паломников — они все равно старались прорваться через полицейские кордоны.

Отмечать праздник Лаг ба-Омер в районе горы Мерон собралась большая толпа. Как сообщили очевидцы, во время праздничного зажжения костра у могилы рабби Шимона некоторые паломники начали падать. Под весом собравшихся рухнули трибуны. Это привело к эффекту домино — люди снизу начали паниковать и устроили давку.

Один из выживших в давке подтвердил, что на месте паломничества было очень много людей. Мужчина упал, поскользнувшись на дорожке, и его тут же затоптала толпа. По словам пострадавшего, которые приводит The Times of Israel, он находился в страшной ловушке около 10 минут.

По меньшей мере 44 человека были раздавлены насмерть или задохнулись в давке. Еще 103 человека получили ранения, шестеро в критическом состоянии.

По словам очевидцев, среди пострадавших были дети. Раненых доставляли в больницы на вертолетах, а военные собрали поисково-спасательные отряды.

По данным посольства РФ, среди погибших или пострадавших россиян нет.

Слишком много людей

Местные власти сообщили, что на месте паломничества было около 50 тысяч человек, однако журналисты настаивают на 100 тысячах.

Такой наплыв верующих объясняется тем, что в прошлом году из-за пандемии коронавируса в стране были отменены массовые мероприятия. Сейчас, когда более 54% населения Израиля вакцинированы, ограничения сняли.

При этом верующие устраивали стычки с полицией, отказываясь эвакуироваться. Паломники требовали прохода в святое для них место и не собирались покидать гору Мерон. На сообщение о давке один из верующих заявил: «Это не имеет значения», — передал местный телеканал Kan.

Вещи, за которыми не придут

Волонтеры собирают брошенные или оброненные вещи — пластиковые пакеты набиты обувью и шляпами, часами и телефонами. Представитель группы экстренных служб рассказал СМИ, что сотовые погибших звонят — ужасно видеть, как на экране высвечивается «Мама» или «Любимая жена».

Тринадцатый канал Израиля рассказал, что многие обвиняют полицию в бездействии, а медиков — в запоздалой помощи. Однако машины скорой помощи дежурили по периметру, они просто не смогли вовремя подъехать из-за толп паломников.

Кроме того, движение вокруг горы парализовано. Возникло множество пробок, и люди не могут вернуться домой.

В Израиле объявлен национальный траур. Другие государства высказывают стране соболезнования, одной из первых телеграмму направила Россия.

Праздник уважения и любви

Лаг ба-Омер — праздник, который религиозные иудеи и поклонники каббалы отмечают весной. В этот день приблизительно в 160 году нашей эры умер великий мудрец рабби Шимон Бар-Йохай, или Рашби. Иудеи верят, что во время последней беседы с учениками дом мудреца окружило пламя, не позволявшее приблизиться посторонним.

Яркий свет и огонь не прекращались весь день, а когда все рассеялось, ученики увидели, что Рашби умер. Позже во время похорон огненный столб сопровождал носилки с телом и остановился возле пещеры. Там и похоронили великого учителя.

Со временем в день смерти рабби Шимона евреи и каббалисты всего мира зажигают костры в его честь, устраивают пикники, стреляют из луков. Любавичские хасиды устраивают массовые шествия по центральным городам, проводят детские парады. Множество людей в Лаг ба-Омер приезжают на могилу мудреца на гору Мерон недалеко от Цфата.

Этот день также связан с еще одним событием. В Талмуде рассказывается о том, что между праздниками Песах и Шавуот вспыхнула эпидемия и унесла жизни 24 тысяч учеников рабби Акивы, учителя рабби Шимона.

Считается, что так ужасно ученики были наказаны за то, что не выказывали должного уважения друг другу. Но в Лаг ба-Омер их смерти прекратились. Поэтому другая тема этого праздника — напоминание об обязанности любви и уважения к ближнему.

Отец каббалы

Шимон Бар-Йохай был автором легендарной книги «Зоар», или «Книги сияния», которая считается литературным памятником еврейского народа. Она стала главным источником каббалистического учения, а самого рабби Шимона называют основоположником каббалы. При том, что труд был создан около 150 года, известность он получил лишь в XIII веке.

В книге рассказывается о космологическом вечном бытии потенциальной множественности творческих сил в абсолютно едином Существе. Автор утверждает, что человек стоит выше ангелов, являясь центром и целью мироздания, а также касается темы переселения душ и суда до рождения человека и после его смерти.

Но помимо таких тонких и спорных материй, в книге «Зоар» говорится о движущемся по кругу земном шаре. Что, впрочем, неудивительно — Шимон Бар-Йохай был образованным человеком и явно читал античных авторов, которые пришли к такому заключению еще в III веке до нашей эры. Первое издание «Зоара», дозволенное цензурой, вышло в 1558 году.