Трибуны рухнули на празднике в Израиле. Пострадали более 50 человек

Трибуны с людьми рухнули на религиозном празднике в Израиле. В результате более 50 человек получили травмы. Об этом сообщила экстренная медицинская служба «Маген Давид Адом».

«Медики оказывают медицинскую помощь 50 раненым, из которых около 20 находятся в критическом состоянии. Шесть вертолетов были отправлены на место происшествия для эвакуации раненых в дополнение к машинам скорой помощи», — написала пресс-служба в Twitter.

В медицинской службе уточнили, что во время давки погибли люди. Точное количество жертв пока не сообщили. Сами трибуны были установлены на горе Мерон в Галилее. Там проходил религиозный праздник.

По информации газеты Jerusalem Post, на месте развернули полевой госпиталь. Израильская полиция перекрыла движение и начала эвакуацию посетителей. Армия обороны Израиля объявила, что направила солдат спасательной бригады и вертолеты ВВС для оказания помощи.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал усилить спасательные силы и добавил, что жители страны молятся за выздоровление раненых.