Путин выразил соболезнования из-за гибели людей в давке в Израиле

Президент Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху после трагедии на горе Мерон. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В России разделяют скорбь дружественного народа Израиля», — говорится в телеграмме Путина.

Президент, кроме того, передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

В результате массовой давки во время религиозного праздника Лаг ба-Омер в Израиле погибли около 40 человек, еще около 100 получили травмы. Трагедия произошла во время восхождения паломников на гору Мерон. Власти ограничили число участников десятью тысячами, но, как утверждают СМИ, на праздник собралось в несколько раз больше.

Что стало причиной давки, еще предстоит установить. По одной версии, она началась с того, что часть паломников поскользнулась во время восхождения и потянула вниз других людей. Согласно другой версии, давка началась из-за обрушения трибуны.

Жители Израиля обвинили полицию в том, что она не уследила за количеством паломников, а также в том, что во время давки недостаточно быстро открыли выходы на другой стороне горы.