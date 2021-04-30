Нетаньяху объявил национальный траур в Израиле

Национальный траур будет объявлен в воскресенье в Израиле после гибели десятков людей в давке на горе Мерон. Об этом распорядился премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

«Катастрофа на Мероне — одна из наиболее тяжких катастроф, постигших государство Израиль. Я прошу воскресенье провозгласить национальным днем траура», — процитировало его РИА «Новости».

По последним данным, на горе, где проходил праздник Лаг ба-Омер, погибли 44 человека, около 150 пострадали. В посольстве РФ сообщили, что не получали информации о том, что среди жертв трагедии есть россияне.

Причины давки пока не известны. По одной из версий, ее спровоцировало обрушение трибун. Другая версия говорит о том, что на празднике было слишком много паломников, хотя число должно было быть ограничено 10 тысячами. В итоге во время восхождения несколько человек упали на ступеньках и потянули за собой других.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования властям Израиля, а также передал слова сочувствия и поддержки родным погибших.

Последствия ЧП ликвидировали сотрудники спасательных служб, полиция и подразделения ЦАХАЛ. Пострадавшие паломники были доставлены в больницы. Состояние некоторых из них оценивается как критическое.