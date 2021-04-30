Около 44 человек погибли при давке на религиозном празднике в Израиле. Видео

Около 44 человек погибли во время давки на религиозном празднике Лаг ба-Омер на горе Мерон. Израиль вызвал армию, чтобы эвакуировать тела с места происшествия.

Десятки человек пострадали, сообщило израильское издание Haaretz со ссылкой на службу скорой помощи Magen David Adom. Шесть человек находятся в критическом состоянии, 18 в тяжелом, двое в состоянии средней тяжести 39 — с легкими травмами.

Место, где произошла трагедия, было узким. Однако на праздник собралось много народу. по данным местного издания со ссылкой на полицию, давка произошла после того, когда один из празднующих поскользнулся на ступеньках. Он повалили еще несколько десятков людей.

«Я только что сел есть, когда услышал крики. Мы бросились на помощь, а потом увидели тела. Сначала их было около 10. Теперь их гораздо больше», — сказал изданию Ави, свидетель, который помогал лечить раненых.

Для эвакуации пострадавших и тел погибших привлекли военнослужащих израильской армии. Об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.

«В эти часы бойцы спасательной бригады службы тыла, медицинские силы Северного командования и несколько вертолетов ВВС с медицинскими бригадами, а также военнослужащие подразделения 669 оказывают помощь в инциденте с множеством пострадавших на горе Мерон», — сказано в сообщении пресс-службы.

Военные помогают в эвакуации раненых и тел погибших, в доставке раненых в больницы и в перемещении раненых между медицинскими центрами, в оказании медицинской помощи на месте.

По данным медицинской службы Израиля, на горе Мерон, где собралось не менее 100 тысяч паломников, произошла давка, а не обрушение трибун, как сообщалось ранее.