Посольство не получало данных о пострадавших россиянах на священной горе в Израиле

Посольство РФ не получало информацию о том, чтобы в давке на священной горе Мерон в Израиле погибли или пострадали россияне. По последним данным, там погибли 44 человека, около 150 пострадали.

Данных о том, что среди погибших или пострадавших есть граждане России, не поступало, заявили сотрудники дипмиссии в комментарии РИА «Новости».

Участниками праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон стали почти 100 тысяч паломников. Торжество стало первым массовым мероприятием после отмены локдауна в стране. По неизвестной пока причине произошло обрушение трибун, установленных в Галилее.

Сейчас на месте происшествия работает полевой госпиталь. Движение в районе горы перекрыто. Для оказания помощи полиции направлены бригады ЦАХАЛ.

По данным местных СМИ, шесть пострадавших находятся в критическом состоянии, 18 — в тяжелом. Давка могла возникнуть из-за того, что проход на лестнице был очень узким. Один человек поскользнулся на ступеньках, он повалил еще несколько человек. Но напирающая толпа этого не видела.

В 2015 году в результате давки во время хаджа в долине Мина близ Мекки погибли по меньшей мере 310 человек, около 450 пострадали.