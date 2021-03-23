Наступает праздник Песах — символ избавления евреев от египетского рабства. Традиция имеет множество нюансов, самый главный из которых — непременно помочь нуждающимся.

Совсем скоро евреи начнут праздновать Песах — 27 марта начнется один из главных религиозных праздников иудеев. Он символизирует освобождение из египетского плена, в котором евреи провели четыре столетия.

По приданию, Бог явился в горящем, но несгорающем кустарнике Моисею и повелел вывести израильтян из рабства. Фараон не пожелал отпустить израильтян и поплатился десятью казнями египетскими. В итоге израильтяне покинули Египет, избежав встречи с армией фараона, когда воды моря расступились.

Источник фото: «Википедия»

Празднование Песаха начинается на 14-й день весеннего месяца нисана по еврейскому календарю и продолжается восемь дней вне Израиля и семь — на Земле обетованной. Если кто-то вспомнил «Мастера и Маргариту», то все верно — именно в это время происходит знакомства Понтия Пилата и Иешуа у Булгакова.

Хамец в розыске

У праздника много традиций. И одно из непременных условий — из дома нужно вынести весь хамец. Таким словом в иудаизме называют любое мучное блюдо, в том числе хлеб, при приготовлении которого в тесте произошел процесс брожения. Согласно священному писанию, евреи спешно покидали Египет, так что хлеб в дорогу испекли из невзошедшего теста.

Накануне Песаха в доме устраивается генеральная уборка, главная цель которой — убрать даже следы запрещенного хлеба. Обыскиваются шкафы и буфеты, детские комнаты и кухни, отодвигаются кровати. Все имеющиеся запасы вроде макарон или печенья семья стремится доесть до праздника. Также хамец можно продать нееврею с последующим выкупом обратно.

Источник фото: «Википедия»

После наступления темноты 14-го нисана глава семьи со свечой следует из комнаты в комнату, чтобы проверить, не осталось ли где крошек. Крошки непременно находятся, их выметают пером и наутро сжигают. Глава семьи объявляет любой хамец, который не был найден, «недействительным, как прах земной».

Порядок — святое

Праздничный порядок, или Седер Песах, строго регламентирован. Иудеи читают истории об освобождении из плена и приступают к трапезе. На праздничном столе все блюда имеют свое значение. Это пресный хлебец — маца, которая одновременно символизирует и «хлеб бедности», который ели рабы в Египте, и «хлеб свободы».

Источник фото: «Википедия»

Из этого вкусного и очень простого в изготовлении хлеба делают еще и закуску мацебрай, которую можно сделать как основным блюдом, так и десертом. Кстати, долгое время антисемиты утверждали, что евреи добавляют в мацу кровь христианского ребенка. Эта страшная клевета стала основой для известного «Дела Бейлиса».

Но вернемся к праздничному столу. На тарелках должен быть небольшой кусочек жареного мяса с костью внутри как напоминание о пасхальной жертве и крутое яйцо. Также необходим хрен, кресс-салат или что-то похожее как символ горечи неволи и любая огородная зелень — «трава, растущая под ногами», — показывающая бесправие рабства.

Кроме того, на стол ставят сладкую смесь из натертых фруктов и молотых орехов, которые означают глину для изготовления кирпичей на строительных работах в Египте. Еще необходима символизирующая слезы соленая вода или уксус. И, наконец, вино или виноградный сок, чтобы каждый участник мог выпить четыре бокала.

Источник фото: «Википедия»

Не забыть никого

Обычно все дружно и интересно празднуют Песах, но в 2020 году режим самоизоляции помешал проведению праздника. В этом же году, как рассказал «360» главный раввин России Берл Лазар, праздновать будут еврейские общины всей страны — от Калининграда до Биробиджана.

«Главная задача — обеспечить всем людям мацу на праздник. Прежде всего мы заботимся о тех людях, которые, к сожалению, еще находятся в карантине или болеют. Поэтому мы отправляем им все, что необходимо для праздника. В этом году мы постараемся устроить традиционный праздничный стол десяткам тысяч семей», — рассказал раввин.

По словам главного раввина, во всех общинах праздник пройдет на высочайшем уровне, все мобилизовались, чтобы помочь нуждающимся и старикам. Те, у кого будет возможность, смогут принять участие в праздновании Песаха в общине. Главный раввин России Берл Лазар также сердечно поздравил всех с наступающим праздником.