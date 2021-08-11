Красноярск снова возглавила рейтинг городов с самым грязным воздухом в мире. По мнению экологов, в столице Сибири уже опасно жить людям. Летом к смогу от многочисленных производств добавляется гарь от пожаров в тайге. Местные власти не желают активно решать проблемы «черного неба» — это не выгодно экономически.

Город трудовой доблести Красноярск печально прославился самым грязным воздухом в мире. Согласно рейтингу IQAir, информационной платформы и швейцарского производителя систем очистки воздуха, жить и дышать в одном из крупнейших городов России и крупнейший промышленный центр Восточной Сибири просто опасно.

Красноярск уже не раз попадал в топ экомониторинга IQAir. А в феврале этого года город занял второе место по уровню загрязнения воздуха, уступив пальму первенства пакистанскому Лахору, сообщил сайт "Муксун«. В марте 2021 года Красноярск уже уверено лидировал, в два раза обогнав Пакистан и Индию, написал «Коммерсант».

Город попадал и в отечественные антирейтинги. В 2017 году в Министерстве природы России составили список городов с самым высоким уровнем загрязнения атмосферы. Столица Красноярского края уверенно вошла в топ-20, заняв позицию в первой пятерке. Но это ни к чему не привело.

Доля Енисея и розы ветров

Среди причин грязного воздуха Красноярска выделяют несколько природных. Это незамерзающая зимой река Енисей, которая увеличивает влажность. Кроме того, теплый речной воздух не может подняться вверх, сталкиваясь с еще более теплым воздухом, который прогрелся от домов и дорог Красноярска. Так образуется городской смог, пишет сайт "Проспект Мира».

Подвел жителей Красноярск и ландшафт. Город лежит в низине между двух холмистых возвышенностей, где смог скапливается даже без учета техногенных факторов. А если прибавить к этому автомагистрали и производственные площадки миллионного мегаполиса, получается совсем плохо.

Немало проблем создает и плотная застройка, которую возводили, не учтя розу ветров. Это привело к тому, что кое-где в городе образовались безветренные «затишки». А там, где ветер все-таки поднимается, он дует в среднем в полтора раза сильнее и лишь в одну сторону.

Черное небо не светлеет

Но главный удар наносят множество предприятий, расположенных в городе. Космическая промышленность, цветная металлургия, машиностроение, деревообработка, транспорт, химическая, пищевая — все это дает залп в небо, которое все чаще становится черным.

И это не метафора. «Черное небо» — режим неблагоприятных метеоусловий, который с 2012 года периодически вводится в Красноярске и других крупных индустриальных городах России. В воздухе из-за затруднения рассеивания вредных примесей в атмосфере происходит кратковременное накопление загрязняющих веществ.

Люди задыхаются от смога и запаха гари, им ест глаза, першит в горле, подступает слабость и головная боль, приводил Regnum свидетельства красноярцев. На улице ничего не видно на расстоянии в несколько десятков метров.

Дети просят о помощи

Летом к смогу от многочисленных заводов и комбинатов добавляется едкий дым от горящей тайги. Люди буквально задыхаются, и первой рекомендацией докторов идет серьезный совет навсегда уехать из города. Все уверены, что производство не остановят — это не выгодно, а пожары в тайге уже печальная данность.

В этом году маленький Володя Каменев обратился к президенту России Владимиру Путину. Мальчик попросил главу государства взять под личный контроль экологическую ситуацию в Красноярске. «Нам нечем дышать, мы хотим жить», — сказал Володя и добавил, что из-за смога детям не разрешают гулять на улице.

Год из года красноярцы добиваются того, чтобы на экологические проблемы в регионе обратили внимание федеральные органы власти. Ведь местные чиновники, по их словам, годами бездействуют, но при этом шлют вышестоящему руководству позитивные отчеты. Но пока в Красноярске ничего не меняется ни в экологии, ни в медицине.