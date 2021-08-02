Нейрохирург из Красноярска рассказал о трепанациях черепа дрелью

Врачи в красноярской больнице скорой медицинской помощи (БСМП) якобы проводят трепанации черепа с помощью хозяйственной дрели из-за нехватки специальных медицинских инструментов. Об этом рассказал нейрохирург БСМП, депутат Горсовета Красноярска Игорь Гринев местному 8-му телеканалу.

По его словам, чтобы проводить операции, они покупают дрели в хозяйственном магазине, хотя для этого предназначен специальный пневмотрепан, но у больницы нет на него денег.

Гринев добавил, что администрацию БСМП просят о пневмотрепане уже несколько лет, но пока результата от этих просьб нет, поэтому приходится использовать обычную хозяйственную дрель фирмы Makita. В магазине хозтоваров ее стоимость в среднем доходит до семи тысяч рублей, а цена пневмотрепана для сравнения составляет около 1,3-1,5 миллиона рублей.

В БСПМ комментировать заявление Гринева про трепанацию дрелью отказались, потребовав прислать официальный запрос, ответ на который придется ждать семь дней. При этом в пресс-службе больницы сразу же обвинили журналистов в том, что они вырывают слова из контекста.