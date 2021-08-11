Число задымленных населенных пунктов Красноярского края выросло до 944 из-за пожаров

В Красноярском крае число населенных пунктов, задымленных из-за лесных пожаров, выросло до 944. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«По данным космического мониторинга и старост населенных пунктов, задымление зафиксировано в 944 населенных пунктах 35 муниципальных образованиях Красноярского края», — процитировал ТАСС слова представителя пресс-службы.

Еще во вторник специалисты насчитали 869 задымленных населенных пунктов, пик был вечером в субботу — 1257, в том числе в Красноярск, Норильск и Зеленогорск. В краевом центре и его окрестностях в воздухе присутствует запах гари.

Несколько дней назад Роспотребнадзор порекомендовал местным жителям в таких условиях реже выходить на улицу, особенно рано утром. Все дело в том, что в утренние часы в воздухе находится максимальное количество смога. Также желательно не открывать окна и занавесить их увлажненной тканью, которую надо периодически менять. В такой обстановке нужно пить больше воды и уменьшить физическую нагрузку. В рацион рекомендовали добавить обезжиренное молоко, молочную сыворотку, соки и минералку.