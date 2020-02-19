«Черное небо» Красноярска. Проблемы города с экологией травят жителей и никуда не уходят

Над Красноярском висит тяжелый смог. Дышать тяжело, выходить на улицу — опасно. Власти ввели режим «черного неба» первой степени и советуют жителям уехать из города. И это уже второй раз за этот год. Что происходит в Красноярске — в материале «360».

В прямом смысле смутное время сейчас переживают жители Красноярска. Над городом повисла дымовая завеса. Едкий смог мешает не только дышать, но и нормально передвигаться, ведь в таких условиях резко ухудшается видимость для водителей. Каждая прогулка, поход в магазин сопряжены для жителей с непоправимым уроном здоровью — тяжелый воздух содержит в себе букет токсичных веществ, выделяемых местными заводами. Тем не менее, жители готовы даже в таких условиях выходить на митинг, лишь бы местные власти наконец соизволили обратить внимание на серьезные экологические проблемы региона.

На данный момент введен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени. В этом году это уже второй раз: впервые в 2020 году режим «черного неба» был объявлен 10 января. В прошлом году аналогичные меры предпринимались пять раз. Но проблемы от этого никуда не уходят.

Почему небо становится черным?

Вообще-то небо в этот период не черного, а скорее грязно-серого цвета, но от этого едва ли кому-то легче. На официальном языке это называется «неблагоприятные метеорологические условия» (НМУ).

Существует несколько основных причин скопления вредных веществ над городом. Во-первых, в Красноярске находится ряд крупных предприятий, которые работают на угольном топливе, и именно они выбрасывают в воздух опасную угольную пыль. А так как Енисей не замерзает даже в самые лютые морозы, то эта пыль задерживается и постепенно скапливается в испарениях, которые круглый год идут от реки. Ситуацию усугубляет то, что город находится в котловине — это сильно затрудняет движение атмосферных масс. Проще говоря, город не проветривается.

И тут есть один интересный нюанс: неграмотная строительная политика к природным факторам добавила еще и человеческий. В результате точечной застройки в последние годы был окончательно нарушен природный режим ветра и уничтожены защитные зоны. По этой же причине новые жилые кварталы расположились практически вплотную с заводами.

Экономически выгодный смог

Режим НМУ первой степени означает, что заводы в этот период обязаны снизить выбросы в атмосферу на 15-20%. Жителям советуют по возможности не выходить из дома и не ездить на личном автотранспорте. Было бы не лишним периодически полоскать горло физраствором. Лучше всего — вообще покинуть город на время (а то и насовсем).

Примерно такие рекомендации дают красноярцам врачи и власти города на время действия режима НМУ. Но это только временные меры. А воздух с годами чище не становится. И этот вопрос уже должен решаться на административном уровне.

Во-первых, предприятия можно перевести с угольного топлива на природный газ. И о газификации красноярских заводов неоднократно говорилось на экономических форумах. И не только говорилось — нацпроект «Чистый воздух», в который вложены миллиарды из бюджетных средств, как раз предполагает газификацию промышленности. При этом, как сказал «360» Дмитрий Миронов, координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, именно на Красноярск выделено больше всего денег.

Однако никаких действий в этом направлении жители по-прежнему не видят. Более того, как отметил в разговоре с «360» депутат Законодательного собрания Красноярского края Иван Серебряков, власти Красноярского края не заинтересованы в природном газе, потому что они неизбежно связаны с компаниями, которые снабжают углем Красноярский край. А этим угледобывающим компаниям, в свою очередь, совершенно невыгодно терять такой прибыльный регион. С этим, вероятно, связано и то, что цены красноярские предприятия вынуждены в несколько раз переплачивать за газовое топливо и электроэнергию по сравнению с соседними регионами. Поэтому при всем желании предприятия не могут себе позволить переход на более экологичное топливо.

В результате получается до боли знакомая картина: любые пути решения экологических проблем в регионе ведут в тупик экономической нецелесообразности. Говоря проще, властям Красноярска выгоднее расширять производство за счет выгодных контрактов с угледобывающими компаниями, чем проводить затратные мероприятия по газификации, которые неизвестно когда еще окупятся, намекнул Иван Серебряков. Как тут не вспомнить знаменитую фразу о том, что «тушить пожары экономически невыгодно»?

Зимой город травят угольной пылью, а летом горит Тайга — смог висит постоянно. Только к приезду президента и официальных лиц из Москвы выбросы прекращают, и небо становится чистым. Иван Серебряков депутат Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва, член комитетов по промышленной политике, транспорту и связи; по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению.

Что думают жители?

Главная претензия жителей к властям — это бездействие. Люди в соцсетях заявляют о серьезных проблемах с воздухом.

Сейчас красноярцы добиваются того, чтобы на экологические проблемы в регионе обратили внимание федеральные органы власти. Потому что региональные чиновники, по их словам, бездействуют годами, отчитываясь при этом о том, что все хорошо. Может быть, после того, как последние события вызовут определенный резонанс, ситуация изменится.