Жителям Красноярского края посоветовали не выходить из дома из-за лесных пожаров

Дымом от лесных пожаров накрыло Норильск и Красноярск и еще почти 400 населенных пунктов. В таких условиях местным жителям посоветовали реже выходить на улицу, особенно рано утром.

Рекомендации опубликовал региональный Роспотребнадзор. В ведомстве отметили, что в утренние часы в воздухе находится максимальное количество смога, поэтому в это время суток стоит не задерживаться на улице слишком долго.

Помимо этого, специалисты посоветовали не открывать окна и занавесить их увлажненной тканью, которую надо периодически менять. При сильной задымленности людям рекомендовали применять средства индивидуальной защиты, которые тоже нужно периодически увлажнять.

Дома нужно проводить влажную уборку минимум два раза в день. Полезно будет поставить в помещениях емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха. Помимо этого, специалисты советуют ограничить физическую нагрузку и пить до 2-3 литров воды. Токсины и продукты горения выводятся обильным питьем, пояснили в Роспотребнадзоре.

Еще один совет касается еды — в рацион рекомендовали добавить обезжиренное молоко, молочную сыворотку, соки и минералку. От жирной пищи лучше отказаться в пользу свежих овощей и фруктов.

При выборе одежды отдавать предпочтение нужно отдать легкой просторной одежде из натуральных тканей. Несколько раз в день следует устраивать влажные обтирания или принимать душ, а также промывать глаза, нос и горло.

Сейчас сильное задымление зафиксировано в 392 населенных пунктах 17 муниципальных образований края. Видимость на дорогах под Красноярском местами составляет несколько сотен метров. В аэропорта Красноярска задержаны или отменены около 10 рейсов.

В Якутии из-за пожаров действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запретили посещать леса.