Большие новости 7 ноября. Массовая драка в Домодедове, арест нападавших из Новых Ватутинок, Бузова захотела 500 тысяч

Массовая драка с участием 20–30 человек произошла в Домодедове в ночь на воскресенье. Четырех задержанных после нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве отправили под арест. Бузова намерена потребовать от МХАТа полмиллиона рублей за отмену спектакля «Чудесный грузин». Офис Владимира Зеленского удивился, зачем американские СМИ пишут о стягивании российских войск к украинской границе. Об этих и других новостях дня — в дайджесте «360».

Новая драка с мигрантами?

Массовая драка с участием 20–30 человек произошла в ночь на воскресенье в Домодедове. Предположительно, в ней участвовали мигранты: по словам местных, речь идет о примерно 50 людях неславянской внешности и около 15 русских. В результате была частично парализована проезжая часть, потому что люди дрались друг с другом прямо посреди дороги.

По словам местных жителей, драку спровоцировали подростки, которые стали выяснять отношения с мигрантами. Обстановка накалилась, когда приезжие позвали своих знакомых.

Арест драчунов из Новых Ватутинок

Четырех задержанных после нападения на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках арестовали. Во время заседания суда они признали свою вину в хулиганстве, однако опровергли все обвинения в покушении на убийство. Им придется остаться в СИЗО на два месяца — до 5 января. После этого суд может продлить арест.

Бузова захотела полмиллиона от МХАТа

Ольга Бузова потребовала от МХАТа 500 тысяч рублей после отмены спектакля «Чудесный грузин». Она подчеркнула, что будет решать этот вопрос законным путем, потому что руководство театра отказывается выходить с ней на связь. По словам Бузовой, МХАТ не заплатил ей положенные гонорар и неустойку в размере 446 тысяч рублей за два спектакля, а также не сообщил об отмене постановки.

Удивленный офис Зеленского

В офисе Владимира Зеленского удивились публикациям США о войсках РФ у границ Украины. Там отметили, что не знают, зачем американские СМИ по это пишут, ведь подтверждения такой информации нет.

Секретарь президента Украины Сергей Никифоров подчеркнул, что во время совещания с Зеленским выступил главнокомандующий Вооруженных сил Украины. Однако он не сделал никаких заявлений, которые могли бы насторожить. В Минобороны Украины назвали такие публикации элементом психологического или пропагандистского давления.

Саакашвили объяснил еду во время голодовки

Михаил Саакашвили прокомментировал видео, на котором он якобы принимает пищу. Бывший президент Грузии заявил, что на самом деле принимал микроэлементы и минеральные добавки. Их ему прописали врачи, чтобы он мог поддерживать свой организм без еды.

По словам Саакашвили, есть в медицинском кабинете, в котором снято видео, запрещено. Он также отметил, что знал о камерах. Но подчеркнул, что они установлены для безопасности, а не для публикаций.

Антоха МС остался без песен

Рэпер Антоха МС лишился прав на свои песни. Это произошло после того, как музыкант досрочно расторг контракт с продюсером. По словам рэпера, он не вникал в юридические тонкости, когда подписывал документ, и первые два года сотрудничества его устраивали. Однако потом он решил расторгнуть договор и выяснил, что продюсеру бессрочно принадлежат права на его псевдоним и песни.

В результате музыкант взял кредит, чтобы заплатить продюсеру три миллиона неустойки за расторжение контракта раньше срока. Однако договориться о возврате старых песен не смог.