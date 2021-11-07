Рэпер Антоха МС расторг контракт с продюсером и лишился прав на свои песни

Российский музыкант Антоха МС (настоящее имя — Антон Кузнецов) досрочно расторг контракт с продюсером Эдуардом Шумейко. В результате он лишился крупной суммы денег и прав на свои песни.

Об этом музыкант сообщил в своем Instagram. Он уточнил, что после расторжения договора заплатил продюсеру три миллиона рублей неустойки из-за досрочного прекращения сотрудничества. Рэпер подчеркнул, что взял эти деньги в кредит.

«Старые песни мне никто не вернет, не договорились. Смотрю позитивно в будущее — договор расторгнут, делаю музыку и дышу свободно. Осталось отдать кредит, вернуть права на прежние треки, разобраться с иском», — написал он.

Шумейко и Кузнецов заключили договор о сотрудничестве в 2018 году сразу на 10 лет. Музыкант отметил, что при подписании документа не вдавался в юридические подробности. В своем посте он посоветовал подписчикам не совершать его ошибок и внимательно относиться к тому, что подписывают, чтобы не стать заложником ситуации.

Первые два года после заключения договора Антоха МС не жаловался на условия сотрудничества, его все устраивало. Однако когда он захотел прекратить сотрудничество, он узнал, что продюсеру бессрочно принадлежат права на его псевдоним и песни. Кроме того, Шумейко подал к музыканту иск, потребовав около миллиона рублей за то, что рэпер продолжит исполнять свои песни.