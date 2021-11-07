Саакашвили объяснил, что на самом деле он ел в тюрьме
Экс=президент Грузии Саакашвили прокомментировал видео, где он принимает пищу
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал видео, на котором он якобы принимает пищу. По словам политика, на самом деле он принимал микроэлементы и минеральные добавки.
Экс-президент Грузии объяснил, что в медкабинете запрещено есть, а лекарства ему назначили врачи из-за голодовки.
«Я неоднократно говорил, что я получал минеральные и микронутриентные добавки, прописанные врачами в медицинском центре, которые необходимы для похудания, пульса, частоты сердечных сокращений и минимального уровня глюкозы», — сообщил он на своей странице в Facebook.
Он также пояснил, что в медпункт никто не ходит поесть — там пациенты лечатся. Политик также уточнил, что знал о камерах в кабинете. Они установлены для безопасности, а не для публикаций, сказал Саакашвили.
Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии ранее разместила на своей странице в Facebook видео, на котором видно, как бывший грузинский президент ест что-то похожее на еду, сообщил RT. Однако под видео было написано, что Михаил Саакашвили принимал пищу и натуральные соки в разное время суток.