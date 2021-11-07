Саакашвили объяснил, что на самом деле он ел в тюрьме

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал видео, на котором он якобы принимает пищу. По словам политика, на самом деле он принимал микроэлементы и минеральные добавки.

Экс-президент Грузии объяснил, что в медкабинете запрещено есть, а лекарства ему назначили врачи из-за голодовки.

«Я неоднократно говорил, что я получал минеральные и микронутриентные добавки, прописанные врачами в медицинском центре, которые необходимы для похудания, пульса, частоты сердечных сокращений и минимального уровня глюкозы», — сообщил он на своей странице в Facebook.

Он также пояснил, что в медпункт никто не ходит поесть — там пациенты лечатся. Политик также уточнил, что знал о камерах в кабинете. Они установлены для безопасности, а не для публикаций, сказал Саакашвили.

Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии ранее разместила на своей странице в Facebook видео, на котором видно, как бывший грузинский президент ест что-то похожее на еду, сообщил RT. Однако под видео было написано, что Михаил Саакашвили принимал пищу и натуральные соки в разное время суток.