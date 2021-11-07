Офис Зеленского удивился публикациям США о войсках РФ у границ Украины

В офисе Владимира Зеленского не знают, зачем американские СМИ пишут о стягивании российских войск к украинской границе, потому что подтверждения этому нет. Об этом пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил в эфире телеканала «Дом».

Офис Зеленского не располагает никакой информацией, подтверждающей сообщения о скоплении войск РФ у границы Украины.

«Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдивая ли она», — сказал представитель лидера Незалежной.

Никифоров рассказал, что Зеленский провел селекторное совещание, на котором основное внимание было уделено вопросам борьбы с коронавирусом на Украине. Но обсуждались и другие темы, в том числе безопасность.

«Имел слово главнокомандующий Вооруженных сил Украины. Он не рассказал ни о чем таком, что должно было как-то насторожить», — отметил пресс-секретарь.

Никифоров напомнил, что в Минобороны Украины назвали такие публикации элементом психологического или пропагандистского давления. Ведомство тоже ничего не подтвердило.

О том, что Россия якобы начала наращивать войска близ украинской границы, ранее написали американские издания Washington Post и Politico.

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung ранее сообщила, что власти США на прошлой неделе якобы предупреждали европейских партнеров о возможной эскалации в Донбассе.