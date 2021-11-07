Схлестнулись все. Что известно о массовой драке в Домодедове

Не прошло и нескольких дней, как произошла еще одна драка, предположительно, с участием мигрантов. Но в этот раз — в Домодедове и с большим количеством людей. Собрали последнюю информацию об этом событии.

Где подрались

Массовая драка с участием 20–30 человек произошла в ночь на воскресенье в Домодедове. Эту битву смогли заснять очевидцы. Благодаря этим кадрам можно разглядеть, как одного парня уложили на пол и избивали ногами несколько человек. В результате была частично парализована проезжая часть, ведь некоторые дрались прямо на дороге. Машинам приходилось останавливаться и сигналить. Но никто из водителей не решался влезать в драку.

По данным пользователей соцсетей, драка произошла около дома № 50 на улице Гагарина. Местные жители насчитали около 50 человек неславянской внешности и около 15 русских. Соседи уверены, что подростки спровоцировали конфликт, начав выяснять отношения с приезжими. Ситуация усугубилась, когда мигранты позвали своих знакомых, сообщила «Газета.ru».

Причина конфликта

Точная причина конфликта неизвестна. Один из участников драки рассказал Telegram-каналу Mash, что увидел большое скопление людей. Он подошел вместе с другом и предложил решить все мирно.

«И там один из них начал выпендриваться на моего друга, за которого влетел второй друг с бутылкой пива. Я у него отнял эту бутылку пива, завязалась драка два на два. И после этого они подтянули своих старших людей, которых было также немало», — сказал он.

По его словам, эти люди были из другого района. Они были без курток, в одних кофтах. И настрой у них был такой, чтобы хорошенько подраться. Но не обошлось без оружия. В какой-то момент кто-то достал пневматический пистолет и начал стрелять в воздух. Молодой человек также слышал, что кто-то получил ранение. Но подтверждений этому нет.

При этом юноша отметил, что конфликт точно не был связан с межнациональной почвой. Вероятно, во время этой драки большинство получили травмы. Но в полицию никто не обращался.

Полиция проверит всех

В пресс-службе прокуратуры по региону сообщили, что сейчас они начали устанавливать личности участников массовой драки. Кроме того, в региональном МВД сообщили, что они тоже начали проверку после того, как видео с массовой дракой заметили в ходе мониторинга Сети. Также правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.