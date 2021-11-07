Бузова намерена потребовать от МХАТа полмиллиона рублей за отмену спектакля «Чудесный грузин»

Певица и телеведущая Ольга Бузова потребовала от МХАТ имени Горького полмиллиона рублей после отмены спектакля «Чудесный грузин». В она должна была играть роль Беллы Шанталь.

«Дело в том, что со мной не выходят на связь, никто, ни новый директор МХАТа Владимир Кехман, ни кто-то еще, и я, как человек, который соблюдает закон во всех отношениях, буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом», — отметила она в беседе с НТВ.

Певица также отметила, что руководство МХАТа не сообщило ей об отмене постановки и не выплатило положенный гонорар и неустойку. По данным НТВ, театр обещал ей 446 тысяч рублей за два спектакля. Она добавила, что Кехман написал ей СМС, где отметил, что это только бизнес.

По словам нового директора МХАТ имени Горького Владимира Кехмана, показ спектакля «Чудесный грузин» с участием певицы Ольги Бузовой был отменен из-за низких продаж. На спектакль не шел зритель, и было продано всего 225 билетов. Сейчас директор намерен воссоздать атмосферу, которая была в театре при бывшем руководителе МХАТа Татьяне Дорониной.