Большие новости 4 февраля. Открытие Олимпиады, последствия антироссийских санкций, оправдание Шнурова за «Шмарофон»

Официальная церемония открытия зимней Олимпиады — 2022 прошла в Пекине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Великобританию о рисках за санкции против российского бизнеса. Певец Сергей Шнуров оправдался за клип «Шмарофон». Об этих и других самых важных событиях дня — в дайджесте «360».

Открытие Олимпиады в Пекине

Торжественная церемония открытия зимней Олимпиады прошла на Национальном стадионе в Пекине. В мероприятии участвовали три тысячи актеров. Зрителям показали достижения Китая, а также дали возможность заглянуть в прошлое и будущее страны. Шоу продлилось практически два часа.

Председатель КНР Си Цзиньпин лично объявил XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине открытыми. Глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах во время своего выступления призвал власти всех стран соблюдать приверженность олимпийскому перемирию.

Последствия санкций

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Великобританию о последствиях введения санкций против российского бизнеса. Она заявила, что ограничительные меры скажутся на инвестиционной привлекательности Королевства, а также ударят по торгово-экономическим связям с Россией. В случае объявления санкций российская сторона примет ответные меры.

Оправдание Шнурова

Певец Сергей Шнуров объяснился за клип на песню «Шмарофон» группировки «Ленинград». Он пояснил, что ролик раскрывает личность телеведущей и журналистки Ксении Собчак. По словам исполнителя, в клипе используются те же приемы, к которым прибегает ведущая. Шнуров подчеркнул, что Собчак позиционирует себя как «нравственный камертон», оценивая, унижая и оскорбляя других людей.

Ограничение наценок на продукты

Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложили ограничить наценку на некоторые социально значимые продукты. Они хотят убедить магазины не превышать отметку в 5%. В список продовольственных товаров попадут ряд овощей, молочные продукты, масло и хлеб.

Пожизненный приговор

Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил к пожизненному заключению Магомеда Нурова. Мужчина причастен к взрывам на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры» в 2010-м. Его признали виновным в участии в преступном сообществе, совершении терактов и изготовлении взрывных устройств.

Текст дня

Новый стандарт детского сада появится в Подмосковье. Главная цель системы Preschool заключается в облегчении процесса перехода ребенка в школу. Она даст ребенку все нужные знания, а также выстроит преемственность образовательных учреждений. Проект Preschool разработали лучшие профессионалы региона.

Дошколят Подмосковья будут обучать по системе Preschool. За непривычным названием — новые возможности.