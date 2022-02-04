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    04 февраля 2022, 17:25

    Си Цзиньпин и Томас Бах официально открыли Олимпиаду-2022. Видео

    Глава МОК Томас Бах на открытии Игр призвал все страны соблюдать олимпийское перемирие

    Ольга Назаркина

    Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах во время открытия Олимпиады в Пекине призвал власти всех стран соблюдать приверженность олимпийскому перемирию. Он напомнил, что миссия ОИ в том, чтобы объединить всех в мирном соревновании.

    «В нашем хрупком мире, где появляются разногласия, конфликты и недоверие, мы показываем всем, что можно быть соперниками и в то же время жить мирно и уважительно вместе», — сказал Бах.

    Глава МОК подчеркнул, что Олимпиада всегда строила мосты и никогда не возводила стены.

    «В связи с этим я обращаюсь ко всем политическим властям по всему миру: соблюдайте свою приверженность этому олимпийскому перемирию. Дайте миру шанс», — призвал он.

    Председатель КНР Си Цзиньпин лично объявил XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине открытыми. «Я объявлю открытыми эти Олимпийские игры», — сказал политик в ходе церемонии.

    На открытии также присутствовал президент РФ Владимир Путин. Он прибыл в Китай с однодневным визитом. Также на церемонию приехали лидеры более чем 20 стран мира.

    Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. За это время будет разыграно 109 комплектов медалей, напомнил сайт inc-news.