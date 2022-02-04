Си Цзиньпин и Томас Бах официально открыли Олимпиаду-2022. Видео

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах во время открытия Олимпиады в Пекине призвал власти всех стран соблюдать приверженность олимпийскому перемирию. Он напомнил, что миссия ОИ в том, чтобы объединить всех в мирном соревновании.

«В нашем хрупком мире, где появляются разногласия, конфликты и недоверие, мы показываем всем, что можно быть соперниками и в то же время жить мирно и уважительно вместе», — сказал Бах.

Глава МОК подчеркнул, что Олимпиада всегда строила мосты и никогда не возводила стены.

«В связи с этим я обращаюсь ко всем политическим властям по всему миру: соблюдайте свою приверженность этому олимпийскому перемирию. Дайте миру шанс», — призвал он.

Председатель КНР Си Цзиньпин лично объявил XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине открытыми. «Я объявлю открытыми эти Олимпийские игры», — сказал политик в ходе церемонии.

На открытии также присутствовал президент РФ Владимир Путин. Он прибыл в Китай с однодневным визитом. Также на церемонию приехали лидеры более чем 20 стран мира.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. За это время будет разыграно 109 комплектов медалей, напомнил сайт inc-news.