Причастному к взрывам в метро Москвы в 2010 году дали пожизненное

Приговор о пожизненном заключении вынес Второй Западный окружной военный суд Москвы обвиняемому в причастности к взрывам на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры» Магомеду Нурову. Теракты произошли в 2010 году. Об этом это сообщил «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Суд признал Нурова виновным в участии в преступном сообществе, совершении терактов и изготовлении взрывных устройств. Обвиняемому назначили наказание в виде пожизненного заключения в колонии особого режима.

Взрывы в московском метро прогремели 29 марта 2010 года. Первым сдетонировало взрывное устройство на станции «Лубянка». Второй взрыв прогремел спустя час в вагоне поезда, прибывшего на станцию «Парк культуры».

На месте терактов погибли 36 человек, спустя несколько дней еще четверо пострадавших умерли в больницах. Ранения получили более 100 человек.

Согласно материалам дела, Нуров вступил в запрещенную в России преступную группировку «Имарат Кавказ»*. Он был непосредственным организатором в подготовке преступлений. Во время теракта обвиняемый выполнял роль связного и водителя для других участников преступления. Для этого он использовал личную машину, на которой возил других фигурантов дела при подготовке взрывов. Также он занимался укрытием подозреваемого в терроризме.

Магомеда Нурова задержали в 2019 году на территории Дагестана. Суд над ним начался осенью прошлого года.

*«Имарат Кавказ» — террористическая организация, запрещенная в России.