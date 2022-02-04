Наценки на социально значимые продукты предложили ограничить в России

Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) хотят убедить магазины не устанавливать наценки выше 5% на некоторые социально значимые продукты. Материал об этом вышел у газеты «Коммерсант».

По данным, имеющимся у издания, эта тема поднималась на совещании при участии главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева и замглавы Минпромторга Виктора Евтухова 3 февраля. В перечень продуктов, попадающих под ограничения, чиновники захотели включить ряд овощей, молочных продуктов, масло, сахар и хлебобулочные изделия.

«Такая практика будет способствовать повышению доступности социально значимых продуктов для населения», — сказали в Минсельхозе, подтвердив информацию.

При этом магазины, входящие в X5 Group, сообщили ФАС сами, что готовы утвердить наценки на такие товары в пределах 10%.

Такая инициатива показалась перспективной не всем. Ее не оценили в плодоовощном союзе, предположив, что таким образом стабилизировать цены на овощи не выйдет из-за роста импортных поступлений. В магазине Metro ответили, что подобное решение может повлиять на конкурентоспособность поставщиков малого бизнеса. Там выступили за рыночное ценообразование.

Зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов выразил опасения, что из-за таких нововведений у ретейлеров может появиться возможность пытаться уменьшать наценку за счет поставщиков, которые и так часто терпят издержки.