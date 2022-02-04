Захарова предупредила Великобританию о рисках за санкции против российского бизнеса

Анонсированные Великобританией санкции против российских компаний скажутся на инвестиционной привлекательности Королевства, а также ударят по торгово-экономическим связям с Россией. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она назвала «безобразными» заявления британского МИД о намерении внести в парламент документ о введении санкций против российских компаний и предпринимателей. Захарова подчеркнула, что в случае принятия закона реакция России не заставит себя ждать.

«Мы будем определяться по ситуации, но если анонсированные санкции будут вот так огульно распространяться на любые российские компании, как об этом заявила британская сторона, то есть без наличия юридически обоснованных фактов, это станет серьезным препятствием для развития торгово-экономических связей, наша ответная реакция последует», — подчеркнула она.

Накануне министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила, что в ближайшее время в парламент направят документ, предусматривающий расширение санкционных списков. Она пояснила, что ограничения распространятся на стратегически важные российские компании и активы российских предпринимателей, живущих в Великобритании. По ее словам, на такой шаг власти пойдут в случае эскалации конфликта на российско-украинской границе.