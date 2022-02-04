Церемония открытия Олимпийских игр началась в Пекине. Прямая трансляция

Торжественная церемония открытия зимней Олимпиады началась на национальном стадионе в Пекине. В шоу принимают участие три тысячи актеров. «360» ведет прямую трансляцию.

Руководителем церемонии стал китайский кинорежиссер Чжан Имоу. В 2008 году он уже проводил открытие летних Игр. Тогда в шоу приняли участие 15 тысяч человек.

Сейчас в силу коронавируса размах уже не такой большой, но Имоу пообещал компенсировать это большим количеством спецэффектов. Помимо этого, олимпийский факел в Пекине собираются зажечь самым беспрецедентным образом за всю историю Олимпиады, писала kp.ru.

Во время шоу в этом году на арене продемонстрируют достижения Китая и дадут зрителям заглянуть в его прошлое и будущее. Еще одной темой станет мир во всем мире. Шоу продлится почти два часа.

На Олимпиаде в Пекине в этом году разыграют 108 комплектов наград в 15 дисциплинах в семи видах спорта, напомнил RT.