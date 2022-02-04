В Подмосковье появится новый стандарт детского сада — система Preschool. Ее главная цель — облегчить переход ребенка в школу, дать ему все нужные знания и выстроить преемственность образовательных учреждений. «360» попросил рассказать о новой для нашего региона системе замдиректора по дошкольному образованию Гимназии имени Е. М. Примакова Дарью Фадееву.

Что изменится в детском саду

Проект подмосковного Preschool — единого стандарта детского сада — разработан лучшими профессионалами Московской области. Главная цель — сделать программу дошкольного образования лучше и интереснее.

«Проект направлен на обогащение образовательной среды дошкольного отделения, непосредственно групп: во что дети будут играть, какая программа будет по насыщенности. Больше, наверное, свободы для воспитателей в плане развития детей в разных направлениях», — объяснила Фадеева.

Сейчас, по ее мнению, дошкольным образовательным заведениям зачастую не хватает современного оборудования, в том числе интерактивных досок и песочниц. В рамках программы Preschool у детей также появятся новые пособия, игрушки, а у воспитателей — новая методология, позаимствованная у зарубежных коллег.

«Мы обратим внимание на сферу исследовательской деятельности, подходы и направления по soft и hard skills, которые детям обязательно нужно развивать в наше время», — добавила Дарья Фадеева.

Soft skills — это в основном навыки общения с людьми, умение работать в команде, креативность и адаптивность. Hard skills — это технические навыки, которые пригодятся в обучении, например, счет, чтение или письмо.

При этом темы будут составлять с учетом того, что интересно самим детям.

«Мы бы хотели, чтобы сама группа детей заявляла о своих темах, о каких-либо инновациях, которые они хотели бы реализовать в своей группе. То есть ребенок будет неотъемлемой частью образовательного процесса в дошкольной образовательной организации», — подчеркнула собеседница.

Источник фото: телеканал «360»

Преемственность сада и школы

Одной из важнейших задач системы Preschool, по словам Дарьи Фадеевой, будет выстраивание преемственности детского сада и школы. Воспитатель и школьный учитель, по задумке инициаторов проекта, должны работать сообща, как партнеры.

«То, на что направлена образовательная программа детского сада, должно учитывать потребности современной школы, поэтому работа детских садов и школ будет очень плотно связана в данном проекте», — подчеркнула она.

Воспитатели в новой парадигме дошкольного образования будут осваивать современные форматы и площадки для работы с детьми. Чтобы упростить им задачу, созданы курсы повышения квалификации, различные обучающие программы.

«Но при этом наш воспитатель — это человек мыслящий, который должен понимать новые тенденции, новые образовательные задачи, с креативным подходом. И обязательно, чтобы воспитатель слышал ребенка», — подчеркнула Фадеева.

Источник фото: телеканал «360»

Школьные учителя тоже будут задействованы в изменениях — их главная задача будет заключаться в том, чтобы давать качественную обратную связь, понаблюдав за воспитанниками детских садов. Именно от этого будет зависеть, на что педагоги дошкольного учреждения сделают упор в программе.

«Процесс сложный, потому что захватывает и время, и определенное расстояние, чтобы всех вместе собрать, чтобы наши учителя ходили в детские садики, а садики посещали школы по программе преемственности. Но это на пользу детям в первую очередь», — уверена Фадеева.

При этом стандарт является универсальным для всех школ и детских садов региона, чтобы родители могли свободно выбрать школу, в которую они отдадут своего ребенка. Однако ориентироваться воспитатели и учителя будут на близлежащие учебные заведения.

Помочь стать школьником

В дошкольном образовательном процессе планируют задействовать и учеников младших классов. Примером станет опыт Гимназии имени Примакова, где ученики начальных классов берут шефство над ребятами из дошкольного отделения.

«За каждой группой у нас закреплен педагог начальной школы, и каждый воспитанник-гимназист выбирает себе друга из дошкольного отделения. Они проводят небольшие мероприятия, классные часы вместе, читают книжки, делают какие-то поделки. <…> Дети помогают друг другу, тем самым очень хорошо проходит интеграция после детского сада в школу: они видят своих друзей, которые ранее приходили к ним в группу», — объяснила Дарья Фадеева.

Важна также и роль родителей. По словам Фадеевой, они уже достаточно сильно вовлечены в дошкольный образовательный процесс, но программа Preschool упростит их задачу и сделает работу с ребенком дома более эффективной.

«Для родителей дошкольников мы сейчас разрабатываем приложение, в котором было бы удобно общаться с воспитателем, понимать, какой формат сейчас идет в группе — какая тема, какие художественные произведения ребенок читает, чтобы в дальнейшем в семье были определенного качества разговоры вечером», — заявила Фадеева.

В этом же приложении можно будет общаться с воспитателем, получать напоминания о концертах и утренниках, сроках сдачи медицинских справок, родительских собраниях и других важных событиях в жизни детского сада в целом и их ребенка в частности.