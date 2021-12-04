Официально подтверждена дата переговоров Владимира Путина и Джо Байдена, названа дата прощания с Ниной Ургант, россиян захотели пересадить на экологичный транспорт, водителя Cadillac Escalade после стрельбы в Москве отправили в СИЗО, а в Севастополе санитарки издевались над пенсионеркой. Главные новости субботы — в кратком обзоре «360».

Путин и Байден выбрали дату

Кремль и Белый дом согласовали переговоры Владимира Путина и Джо Байдена на 7 декабря. Президенты России и США проведут беседу в формате видеозвонка. Дмитрий Песков подтвердил, что договорились на вторник, а время для звонка главы выберут сами. Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что предстоящий разговор станет продолжением женевской встречи. Байден сказал, что надеется на долгий разговор, особенно его волнует тема Украины.

Транспортная стратегия

Россиян задумали пересадить на электромобили. Стали известны детали новой транспортной стратегии до 2035 года, которая призвана сократить использование неэкологичного транспорта. Автоэксперт Дмитрий Славнов заверил «360», что автовладельцы смогут переоборудовать двигатель в соответствии со стандартами, а неэкологичных агрегатов не так уж много. В основном это машины, произведенные до 1990 года. С электромобилями все не так просто, поскольку для них нужно еще построить много заправочных станций.

Стрелка из Cadillac отправили в СИЗО

Водителя Cadillac Escalade, накануне расстрелявшего таксиста в Москве, отправили под арест. Он пробудет в СИЗО как минимум два месяца, до 3 февраля. Мужчину обвинили в хулиганстве с применением оружия. Любопытно, что на рассмотрение своего дела в суд он прибыл без маски.

Пенсионерку замучили санитары

В Севастополе санитарки издевались над пожилой женщиной. Пенсионерку почти месяц назад положили в первую городскую больницу со вторым ишемическим инсультом, и поначалу все шло неплохо, она даже пошла на поправку. Но после того, как соседка по палате попросила ее помочь и позвать санитарок, те явились и заявили, что пришло время сдавать анализы, хотя дело уже шло к ночи, а сбор мочи обычно по утрам. По словам женщины, санитарки применили огромный катетер, разрывали ей промежности, она кричала от боли. Одна из них после этого сказала 71-летней женщине, что у нее, вероятно, давно не было секса. А закончив процедуру, сотрудницы за дверью решали, что делать с мочой, — одна из них предложила выкинуть в мусор.

Нину Ургант проводят 8 декабря

Церемония прощания с Ниной Ургант пройдет в ее родном Александринском театре 8 декабря. Народная артиста прожила 92 года. Звезда фильма «Белорусский вокзал» в пятницу скончалась у себя дома в городе на Неве. Где пройдут похороны, пока неизвестно.

Российские ракетки

Сборная России по теннису впервые с 2007 года вышла в финал Кубка Дэвиса. Андрей Рублев и Даниил Медведев в полуфинальном противостоянии одолели немцев Доминика Кепфера и Яна-Леннарда Штруффа, переиграв соперников по обоим сетам. Позднее в субботу Аслан Карацев и Андрей Рублев сыграют парный матч против Кевина Кравица и Тима Пюца, но для Германии уже все решено и так. В финале Россия поборется за кубок с хорватами, которые обыграли сербов.