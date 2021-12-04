Российские теннисисты вышли в финал Кубка Дэвиса впервые за 14 лет

Сборная России по теннису в полуфинальном матче Кубка Дэвиса обыграла команду Германии. Российская команда вышла в финал впервые с 2007 года, написало РИА «Новости».

Первую победу России в полуфинальном матче против Германии принес Андрей Рублев. Он обыграл немца Доминика Кепфера в двух сетах со счетом 6:4 и 6:0. Россиянин отметился девятью подачами навылет. Он разделался с соперникам менее чем за час.

Во второй игре Даниил Медведев обошел Яна-Леннарда Штруффа. Они провели на корте чуть больше часа. Медведев выиграл оба сета с красивым счетом 6:4 и 6:4.

Завтра пройдет парный матч, в котором Аслан Карацев и Андрей Рублев выйдут на корт для противостояния Кевину Кравицу и Тиму Пюцу.

Российские теннисисты дважды в истории брали золото Кубка Дэвиса — в 2002 и 2006 годах. И с 2007 года не выходила в финал. На последних соревнованиях им помешала сборная Канады.

В финал Кубка Дэвиса ранее также вышли хорватские теннисисты. Они победили сербов.

В прошлом году финал Кубок Дэвиса перенесли из-за коронавируса.