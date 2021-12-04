Устроившего стрельбу в центре Москвы водителя Cadillac арестовали до 3 февраля

Водитель автомобиля Cadillac, устроивший стрельбу в ходе дорожного конфликта на Большой Грузинской улице в Москве, отправился под стражу. По решению суда в Следственном изоляторе он останется до 3 февраля. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Судя по кадрам из зала суда, на рассмотрение своего дела мужчина пришел без маски.



Водителя иномарки обвинили в хулиганстве, совершенном с применением оружия. Стрельбу мужчина устроил в минувшую пятницу, 3 декабря.

По данным МВД, на Большой Грузинской улице произошел конфликт между двумя водителями. В ходе разборки один из участников достал оружие и открыл стрельбу по обидчику.

По предварительным данным, водитель такси не уступил дорогу автомобилю Cadillac, который нарушил правила дорожного движения.

В результате мужчина за рулем внедорожника открыл стрельбу из травматического пистолета и ранил таксиста.

Прибывшие на место полицейские оперативно задержали злоумышленника, пострадавшему водителю оказали медицинскую помощь.