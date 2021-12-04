Устроившего стрельбу в центре Москвы водителя Cadillac арестовали до 3 февраля
Прокуратура Москвы сообщила об аресте водителя, устроившего стрельбу в центре города
Водитель автомобиля Cadillac, устроивший стрельбу в ходе дорожного конфликта на Большой Грузинской улице в Москве, отправился под стражу. По решению суда в Следственном изоляторе он останется до 3 февраля. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
Судя по кадрам из зала суда, на рассмотрение своего дела мужчина пришел без маски.
Водителя иномарки обвинили в хулиганстве, совершенном с применением оружия. Стрельбу мужчина устроил в минувшую пятницу, 3 декабря.
По данным МВД, на Большой Грузинской улице произошел конфликт между двумя водителями. В ходе разборки один из участников достал оружие и открыл стрельбу по обидчику.
По предварительным данным, водитель такси не уступил дорогу автомобилю Cadillac, который нарушил правила дорожного движения.
В результате мужчина за рулем внедорожника открыл стрельбу из травматического пистолета и ранил таксиста.
Прибывшие на место полицейские оперативно задержали злоумышленника, пострадавшему водителю оказали медицинскую помощь.