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    04 декабря 2021, 14:36

    Устроившего стрельбу в центре Москвы водителя Cadillac арестовали до 3 февраля

    Прокуратура Москвы сообщила об аресте водителя, устроившего стрельбу в центре города

    Анатолий Минкин

    Водитель автомобиля Cadillac, устроивший стрельбу в ходе дорожного конфликта на Большой Грузинской улице в Москве, отправился под стражу. По решению суда в Следственном изоляторе он останется до 3 февраля. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

    Судя по кадрам из зала суда, на рассмотрение своего дела мужчина пришел без маски.

    Водителя иномарки обвинили в хулиганстве, совершенном с применением оружия. Стрельбу мужчина устроил в минувшую пятницу, 3 декабря.

    По данным МВД, на Большой Грузинской улице произошел конфликт между двумя водителями. В ходе разборки один из участников достал оружие и открыл стрельбу по обидчику.

    По предварительным данным, водитель такси не уступил дорогу автомобилю Cadillac, который нарушил правила дорожного движения.

    В результате мужчина за рулем внедорожника открыл стрельбу из травматического пистолета и ранил таксиста.

    Прибывшие на место полицейские оперативно задержали злоумышленника, пострадавшему водителю оказали медицинскую помощь.