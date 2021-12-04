Новая транспортная стратегия может пересадить всех на электромобили. Но экологии это не поможет, а хлопот добавит

В России приняли новую транспортную стратегию до 2035 года. Власти считают, что прописанные там действия помогут значительно снизить выбросы в атмосферу и улучшить качество жизни людей. Проблемы могут возникнуть у владельцев автомобилей с неэкологичными двигателями. Им придется переоборудовать автомобили. Но действительно ли поможет это улучшить экологию?

Что включает транспортная стратегия?

Стратегия предполагает различные направления развития транспортной системы России с учетом экологических требований. На эти цели предполагается потратить 60 триллионов рублей. Одним из пунктов развития является сокращение использования неэкологичных авто. Для этого планируется улучшать инфраструктуру для электромобилей. Но работы очень много, потому что только для европейской части России требуется около 250 тысяч зарядных станций, сейчас их всего 150–200. Помимо зарядных станций, нужны и специализированные автосервисы для электромобилей и пункты по утилизации батарей.

В стратегии также говорится о борьбе с шумом от транспорта. Власти предлагают ограничить скоростной режим внутри жилых кварталов, ставить шумозащитные экраны, а также внедрять «цифровые методы контроля уровня шума». Каким образом они будут контролировать шумовой фон, пока непонятно. Скорее всего, законодательно закрепят предельный уровень шума и примут поправки к КоАП со штрафами для нарушителей, которые составят около пяти тысяч рублей.

В Минтрансе уже уточнили, что новая транспортная стратегия не подразумевает никаких ограничений на развитие всех видов транспорта. Также не будет ограничено и использование личных машин.

Что это за машины?

Не все так страшно, как может показаться автовладельцу. На самом деле машин с неэкологичными двигателями не так много. В основном это авто, которые были произведены до 1990 года. Это «евро-1», «евро-2». Экологический класс автомобилей во всем мире повышают уже давно, рассказал автоэксперт Дмитрий Славнов.

Еще 10 лет назад, по словам эколога, профессора Института прикладной экологии Павла Сухонина, была создана возможность переоборудовать двигатель, который бы делал меньше вредных выбросов в атмосферу.

«Эта же разработка делает двигатель более долговечным. Он меньше ломается, меньше требует масла, уменьшается расход бензина. Но при любой попытке внедрения на крупные автопредприятия мы сталкиваемся с людьми, которые финансово заинтересованы в продаже масла, запчастей и прочего. И нас просят не ломать им бизнес», — рассказал «360» Павел Сухонин.

При этом любую машину можно будет переоборудовать: либо повысить экологический класс, добавив необходимые фильтры, либо бензиновый двигатель переделать в электрический.

С шумом у автомобилистов также не должно возникнуть проблем, заверил автоэксперт. Все машины, которые вышли с заводов, сертифицированы, лицензированы, прошли экологические нормы и нормы по шуму. Проблемы могут возникнуть только в том случае, если машина неисправна, но тогда ее нужно будет просто отремонтировать.

Проблемы электромобилей

По мнению экспертов, с электромобилями тоже не так все просто. Сначала необходимо построить очень много заправочных станций для них. По мнению Славнова, в первое время это будут делать меценаты, также не исключены и государственные вливания денег. Но сами заправки в итоге будут платными, чтобы окупить их строительство.

По мнению эколога Сухонина, проблема с электрокарами будет в недолговечности аккумулятора — сейчас они рассчитаны на 8–15 тысяч циклов зарядки. А после придется менять. Однако в России, по словам эколога, около 10 лет назад разработали двигатель, который способен выдержать более 35 тысяч циклов зарядки.

«Ей не дают ходу по одной причине. Есть Илон Маск, который вложил десятки миллиардов в строительство заводов своих аккумуляторов. Пока он эти вложения не отобьет, не окупит, он не будет пускать никого на рынок», — отметил Сухонин.

А вот переоборудовать автомобиль на бензиновом двигателе в электромобиль несложно. Как рассказал Славнов, это доказала компания Ford.

Нужны ли экологические зоны?

По данным «Коммерсанта», транспортная стратегия может включить введение экологических зон. В них будет запрещено въезжать автомобилям низких экологических классов. По мнению Славнова, сначала это правило могут ввести для центра Москвы, а к 2035 году уже на всю Москву.

«Но, опять же, кто за этим будет следить? Да и алгоритм камеры, к сожалению, не может распознать экологический класс машины. Опять же, класс автовладелец может переделать, установив специальные фильтры, определенное оборудование», — отметил автоэксперт.

Эколог Сухонин выразил мнение о том, что смысла в этих зонах не будет, так как существует роза ветров, с которой будет очень сложно это организовать.

«Это будет лучше, но в сумме ничего не изменится. Вредные вещества просто унесет в другое место», — добавил он.

Поможет ли это улучшить экологию?

По мнению Сухонина, основным загрязнителем в нашем веке являются далеко не автомобили, а промышленные предприятия — 92%. Оставшиеся 8% — все остальные выбросы, включая транспортные.

При выполнении новой стратегии может появиться еще одна экологическая проблема. При массовой утилизации транспорта могут быть очень сильно загрязнены почва и подземные воды. И чтобы этого избежать, страна должна перейти на полную переработку отходов.

«Хватит получать металл из земли. Металла на свалках столько, что его девать некуда. И нужно переходить на рециклинг. Не строить горно-металлургический комбинат, который будет добывать руду, обогащать и получать металл. А использовать тот металл, который уже произведен и лежит на всех свалках мира», — сказал Сухонин.

Главная боль автомобилистов — цена на бензин. В России, к сожалению, у топлива только путь наверх. Но с внедрением в массовое пользование электромобилей это может измениться. Спрос снизится, а значит, упадут и цены, считает Дмитрий Славнов.

Однако эксперт боится, что нефтяные ресурсы могут начать использовать для создания электричества. В таком случае снижение цен на бензин маловероятно.