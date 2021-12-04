Кремль объявил дату переговоров Путина и Байдена

Переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоятся 7 декабря. Они пройдут по видеосвязи. Дату разговора подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков, передало РИА «Новости».

Российский лидер пообщается с хозяином Белого дома вечером во вторник. Точное время Путин и Байден определят сами, сказал Песков. Продолжительность разговора тоже зависит от президентов.

О том, что лидеры двух стран пообщаются по видеосвязи 7 декабря, сегодня сообщило Reuters. Источник в администрации Байдена сообщил, что президент США намерен обсудить с Путиным широкий круг вопросов — в частности, ситуацию вокруг Украины в свете своей обеспокоенности из-за предполагаемой военной активности России вблизи границ.

Байден ранее заявил, что готовится к «долгому разговору» с Путиным и надеется обсудить с ним ситуацию на российско-украинской границе. Он также заявил, что не признает никаких красных линий. Путин ранее на этой неделе назвал таковыми размещение ударных комплексов на Украине.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков ранее заявил «360», что целью информационной кампании Запада о якобы планируемом вторжении России на Украину является оправдание дальнейшего размещения на украинской территории военных баз НАТО.